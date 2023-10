Une mère israélienne qui a des enfants au front lance un message de paix

L’Israélienne Nardy Mizrahi Vanderelst est mère de quatre enfants. Deux sont en ce moment au front, un fils au sud de Gaza et une fille en Cisjordanie. Elle se fait messagère de la paix en temps de guerre.

«Ils protègent et défendent Israël. On est attaqué de toutes parts. Comment voulez-vous qu’en tant que maman je puisse bien dormir, que je puisse bien manger? C’est très très difficile», confie-t-elle en entrevue au Québec Matin.

«Je suis triste et en même temps en colère de savoir que plein de gens se réjouissent de savoir ce qui s’est passé chez nous. La situation est compliquée», fait savoir Mme Mizrahi Vanderelst.

La mère de famille souhaite lancer un message d’amour, de tolérance et de paix. «Je veux dire que même si l’on est différent au niveau de la religion, de sa pensée, on n’a pas à dire que l’on est meilleur que quelqu’un d’autre. Il faut essayer de vivre ensemble, c’est le plus important. C’est aussi le rôle des mamans d’élever ses enfants comme ça. J’ai élevé mes quatre enfants dans le respect de l’autre et de la différence», appuie Nardy Mizrahi Vanderelst.

Elle tient à rappeler que son pays «est la seule démocratie du Moyen-Orient». «En Israël, je peux aimer qui je veux, une fille ou un garçon, je peux porter un short, je peux dire ce que je veux, je peux croire ce que je veux. Il ne faut jamais l’oublier parce que l’on est fort détesté de partout pour de mauvaises raisons et ça m'attriste», se désole Mme Mizrahi Vanderelst.

«J’ai envie de passer ce message plutôt que d’aller dans un débat politique et de la guerre», souffle-t-elle.

