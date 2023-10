Apaiser le Parkinson grâce aux ultrasons

Un neurochirurgien montréalais met en pratique un nouveau traitement contre les tremblements chez les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.

En effet, les ultrasons semblent avoir un effet bénéfique sur ces patients.

«Je ne pouvais plus utiliser mon bras droit et je suis droitier. Je n'étais plus capable de manger avec le bras droit, j’avais perdu énormément de force», dit M. Perrier, qui a subi ce type d’intervention à l’aide d’un appareil d’imagerie par résonnance magnétique le 5 octobre dernier.

Lors de cette intervention, le patient est introduit dans l’appareil et y rester immobile pendant six heures où il reçoit alors des ultrasons au niveau des neurones endommagées dans la partie du cerveau appelée thalamus.

«Il s’agit d’augmenter la chaleur au niveau des neurones qui sont anormales et qui génèrent les tremblements. Il faut les détruire. En les détruisant, on peut voir sur la résonnance magnétique où la lésion est produite et en même temps, on peut faire l’examen physique pour en constater le résultat», explique le Dr Abbas Sadikot, neurochirurgien à l’Institut neurologique de Montréal, qui a pratiqué ce type de procédure une cinquantaine de fois.

Ce modèle, développé il y a 10 ans par des Américains, des Suisses et des Israéliens notamment, est pratiqué depuis 5 ans au Canada à Toronto, Calgary et Montréal uniquement.

Le taux de succès de cette intervention s’élève à 80%.

Ce fut une réussite dans le cas de M. Perrier qui a vu ses tremblements complètement disparaître.

«On regarde les patients qu’on a opéré il y a 5 ans et on voit que l’effet est durable. On parle de 8 fois sur 10, c’est permanent», dit le Dr Sadikot.

«Pour moi, c’est un changement total. Le lendemain on se réveiller et il n’y a plus de tremblements. Est-ce que ça va durer un an, 3 ans, 5 ans?», s'interroge M. Perrier, qui vit un jour à la fois.