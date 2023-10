CHU Sainte-Justine: «sortir le méchant», mais différemment

Le CHU Sainte-Justine s’est repositionné par rapport à sa célèbre méthode d'hygiène nasale bien connue, qui avait été associée à des cas d'otites récurrentes.

En effet, des experts ont pu observer que du liquide s’écoulait dans les oreilles suite à l'irrigation de leurs narines avec des seringues de 10 ml.

Cette mise à jour implique l'introduction de seringues de taille réduite, une pression plus douce lors de l'application, ainsi qu'une nouvelle position pour procéder à l’irrigation pour les enfants en bas âge.

Toutefois, le Dr Owen Woods, co-chef du service d’ORL du CHU Sainte-Justine, affirme qu’il n’existe pas d’approche universelle applicable à tous les enfants.

«Il faut consulter son médecin et trouver un plan de match qui est approprié pour chaque enfant», dit-il. «Quand l’hygiène nasale est suggérée, il faut que ce soit une quantité et une fréquence appropriée pour chaque enfant.»

Avec l'arrivée de l'automne, une saison bien connue pointe le bout de son nez : la saison des virus et l'hygiène nasale peuvent aider à éliminer les sécrétions, à réduire la congestion, à humidifier le nez, et à prévenir les saignements de nez.

Toutefois, une nouvelle technique est suggérée par l’institut pour soigner les tous petits.

«Avant, on préconisait 10 ml dans chaque narine, mais on suggère maintenant 3 ml par narine et au lieu d’y aller en un geste sec, on peut y aller avec 1 ml par seconde», explique Dr Woods. «Ça fait un geste beaucoup plus doux que ce qu’on recommandait avant.»

Des documents actualisés sur l’usage de solutions salines ont été publiés sur le site de l’hôpital pour expliquer le fonctionnement de la nouvelle méthode suggérée. Ils suggèrent d’ailleurs aux parents de pratiquer l'hygiène nasale de leur enfant lorsqu'il est allongé sur le dos, plutôt que sur le côté, afin de prévenir tout écoulement de liquide vers les oreilles.

Le CHU Ste-Justine encourage les parents à commencer l'hygiène nasale de leur enfant dès la naissance et à la poursuivre jusqu'à l'âge de 7 ou 8 ans, voire plus longtemps si nécessaire.

Les documents indiquent également que plus tôt l'enfant apprend à se moucher efficacement, moins fréquemment l'hygiène nasale sera nécessaire, mais Dr Woods soutient que généralement, «on a peu d’espoir avant l’âge de 4 à 5 ans qu’un enfant puisse se moucher de façon efficace.»