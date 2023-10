Dave Grohl se souvient avoir «vécu dans la misère» au début de Nirvana

Dave Grohl est revenu sur les débuts du Nirvana.

Le leader des Foo Fighters a rejoint, lundi, Krist Novoselic et le producteur Steve Albini dans le podcast Conan O'Brien Needs A Friend pour discuter du succès du groupe grunge. Évoquant la création de Nirvana, l'interprète de Learn To Fly a raconté avoir vécu avec le défunt Kurt Cobain.

« Avant de faire Nevermind, nous vivions dans la misère, a-t-il expliqué. Je vivais avec Kurt dans ce tout petit appartement et il y avait des bâtonnets de beignet de saucisse et des cigarettes partout. C'était pu*ain de dégoûtant. J'aurais fait n'importe quoi pour avoir mon propre appartement, et pour le faire en faisant de la musique. »

Alors que la star de 54 ans affirme que Nirvana était passé de « trois enfants en tournée dans une camionnette à un grand groupe », il a ajouté qu'ils étaient loin d'avoir connu le succès du jour au lendemain. « Nous ne nous sommes pas retrouvés avec 1 million de dollars dans notre boîte aux lettres le lendemain. L'indemnité journalière est passée à 15 dollars par jour. Nous logions dans des motels. Et puis, de septembre à décembre 1991, tout a explosé », a expliqué le rockeur.

Dave Grohl a ajouté que le troisième album du groupe, In Utero, était devenu « la bande originale inconfortable de cette transition ». « En 1992 ou 1993, nous vivions dans un monde différent de celui d'à peine 16 mois auparavant », ajoute-t-il.

Nirvana a publié une édition du 30e anniversaire d'In Utero ce mois-ci. Cet album représente la dernière sortie de musique originale du groupe avant le suicide de Kurt Cobain à l'âge de 27 ans en avril 1994, à la suite d'une bataille contre la toxicomanie et la dépression.