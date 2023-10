Décès de Norah et Romy Carpentier: La SQ affirme avoir déjà modifié ses pratiques

La Sûreté du Québec affirme prendre acte des recommandations du coroner Luc Malouin en lien avec le décès de Norah, Romy et Martin Carpentier, le corps de police ajoutant toutefois avoir déjà bonifié sa formation et amélioré ses processus.

Le corps de police provincial a réagi par voie de communiqué mercredi matin au rapport d’enquête publique du coroner Luc Malouin.

La haute direction de la SQ indique que les recommandations vont de pair avec ses pratiques de remise en question.

« La Sûreté du Québec est une organisation qui remet constamment en question ses pratiques et qui vise à les améliorer dans l’intérêt des Québécois et Québécoises. Après chaque opération, on analyse nos actions afin d’identifier ce qui a bien fonctionné et les points à améliorer et c’est ce que nous avons fait à la suite de l’Alerte Amber de juillet 2020 », indique l’inspecteur-chef Patrick Marchand, directeur des mesures d’urgence de la Sûreté du Québec.

Bonifications en place

Au chapitre des actions déjà mises en place, la SQ souligne avoir déjà apporté des améliorations à ses départements de recherches et sauvetage.

La formation en ce sens a déjà été bonifiée explique le corps de police.

« En effet, alors que les compétences liées à la Norme pour les opérations de sauvetage sont déjà enseignées à nos policiers spécialistes, la Sûreté du Québec a établi un parcours d’apprentissage adapté afin d’approfondir leurs connaissances et maintenir leurs acquis », peut-on lire dans le communiqué émis au lendemain de la publication du rapport.

Une nouvelle «structure de commandement unifiée» a aussi été déployée pour répondre aux événements de l’ampleur de ceux de juillet 2020.

Orgueil organisationnel

Quant aux questionnements du coroner Malouin sur «l’orgueil organisationnel» de la Sûreté du Québec, la haute direction assure avoir mis de l’eau dans son vin en établissant des ponts avec divers partenaires.

« Par exemple [nous avons] recensé tous les partenaires provinciaux en matière de recherches terrestres et un protocole de collaboration est établi avec l’Association québécoise de bénévoles en recherche et sauvetage (AQBRS) », insiste la SQ.

Le coroner Malouin se questionnait dans son rapport sur l’absence de demande de la Sûreté du Québec pour des renforts alors que les effectifs de recherches étaient insuffisants pour retrouver les deux sœurs Carpentier et leur père.

« Le temps de l’orgueil organisationnel et du protectionnisme syndical est révolu », martèle le coroner dans son rapport très dur à l’endroit de la SQ.



Le ministre de la Sécurité publique François Bonnardel avait indiqué mardi que la SQ devait agir et se conformer à l'ensemble des recommandations de Luc Malouin.