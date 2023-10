Voici pourquoi le premier spectacle solo de Matthieu Pepper est une belle réussite

S’il admet sans gêne avoir redoublé sa maternelle, Matthieu Pepper peut se vanter d'avoir réussi sa rentrée montréalaise mardi soir sur la scène de L’Olympia, où il présentait son premier spectacle solo.

L’humoriste de 33 ans, découverte de l’année au dernier Gala Les Olivier, a présenté un spectacle bien ficelé et bien rythmé, dans lequel il a abordé, avec une autodérision assumée, certains complexes gênants, comme son énurésie à cause de laquelle il a fait pipi au lit jusqu’à l’âge de 16 ans.

Matthieu Pepper a su rallier les troupes dans son numéro sur l’épicerie, dans lequel il avoue avoir volé le panier d’une dame qui s’est arrêtée pour lire une étiquette, et dans celui où il révèle que sa tête rend ses rêves érotiques «trash», comme la fois il a rêvé qu’il allait faire l’amour sur une île, mais qu’en arrivant près du rivage, son embarcation a frappé une roche et sa compagne est morte dans l’accident.

Le numéro dédié au parc à chiens et aux propriétaires canins a été une valeur sûre. Beaucoup dans la salle ont reconnu ce Jeff, qui se dit propriétaire d’un chien-loup et qui entrecoupe ses phrases de bouffées de cigarette et de cris pour ramener son chien à l’ordre, ou encore cette Caro, qui se dit dresseuse de chiens et qui critique tout ce que les autres font. C’est aussi celle qui se balade avec une sacoche à gâteries et qui félicite son chien à coup de croquettes et de «good boy».

La mort de son père

Le titre de son spectacle, En attendant la fête au village, fait échos à une idée de son père, qui peu de temps avant sa mort, à la maison de soins palliatifs, avait demandé qu’on lui organise «une fête au village», pour célébrer la vie, entouré de ses proches.

L’humoriste le dépeint, contrairement aux pères de ses amis qui étaient tout le temps «frus», comme un homme rose, sensible, qui s’impliquait dans la vie de ses jeunes, qui s’enthousiasmait pour les lilas en fleur et avec qui il a tant bien que mal essayé d’aller voir les monster trucks au stade olympique.

L’attente de ce premier one man show en aura valu à peine. Matthieu Pepper, auquel on s’attache rapidement, s’est montré à la hauteur des attentes, même s’il a imploré la foule de les baisser à son entrée sur scène.

Le public a ri de bon cœur avec lui toute la soirée, qui s’est soldée sans temps mort ni flop.

Le spectacle s’est conclu sur Toujours vivant de Gerry Boulet, tandis que l’humoriste P-O Forget s’est chargée de chauffer la salle.

Matthieu Pepper s’arrêtera un peu partout au Québec au cours de la prochaine année. Pour voir les dates: https://www.matthieupepper.com/.