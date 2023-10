Fermeture de la route 352 : les revenus des commerces amputés de moitié

Après à peine trois semaines de fermeture de la route 352 à Saint-Maurice, les revenus des commerces voisins sont déjà lourdement amputés.

Les comptoirs du Café la Tribu sont vides. On a dû retirer les produits frais parce qu'il y avait trop de gaspillage.

Passer de quelque 4500 voitures qui circulent devant les commerces chaque jour à une poignée, c'est un coup dur. Il y a la moitié moins de clientèle qui fait son arrêt au local.

«On a été obligé de faire des mises à pied. Sur nos quatre employés qu'on avait, on en a gardé seulement une finalement, donc on a quand même dû remercier trois de nos filles», a avoué la copropriétaire du café avec émotion, Sandra Doucet.

Les propriétaires tentent de trouver d'autres façons d'attirer la clientèle comme organiser des soirées d'études, de yoga ou des petits spectacles, une stratégie qui est un succès grâce au support de leurs clients et de la communauté du village.

Bien qu'elle soit un service essentiel, la station-service voisine du café ne s'en sort pas mieux avec une perte de profits et des mises à pied, et pour elle, c’est impossible de se réinventer.

«La seule chose qu'on va tenter de faire dans les prochaines semaines, c'est peut-être essayer de trouver des rabais supplémentaires sur certains items qui sont plus prisés, on va dire, mais outre ça, il n'y a pas grand-chose d'autre qu'on peut faire. On vend de l'essence et des produits de dépanneur. C'est sûr qu'on a perdu 60 % de notre chiffre d'affaires côté dépanneur», a donné en exemple le propriétaire, Mathieu Beaudry.

Ils sont plusieurs à se poser des questions sur la fermeture d'urgence.

«Ce qui nous blesse le plus, c'est de se questionner à savoir pourquoi un ponceau peut se détruire aussi rapidement, de façon aussi drastique, sans avis, sans planification», s’est interrogée Nathalie Dupont, l'autre propriétaire du café.

Le ministère des Transports n'a toujours pas de date pour le début des travaux, ni combien de temps ils pourraient durer.

«On doit, entre autres, regarder le type de structure qu'on veut. Est-ce qu'on veut un ponceau de plus grande ou petite envergure, il faut qu'on regarde si on doit avoir des autorisations légales, par exemple, au niveau de l'environnement avant d'effectuer les travaux. Une fois qu'on a ces données-là, là on va pouvoir entamer l'étape de la planification et de préparation des travaux», a détaillé la porte-parole, Sarah Bensadoun.

Entre temps, le service incendie n'a pas d'autres choix que de faire appel à d'autres municipalités pour l'appuyer dans certains secteurs.

«L'entrave est faite de façon à ce qu'on ait accès quand même aux bâtiments de notre territoire qui sont situés sur la route 352. Par contre, pour aller plus loin vers l'autoroute 40, bien là, on va faire appel aux services incendies voisins pour être certains de bien desservir ce secteur-là», a expliqué le directeur adjoint du Service incendie de Saint-Maurice, Jean-Baptiste Guilbert.

Avec les détours imposés, le service incendie demande aussi aux automobilistes de lui laisser de la place rapidement lorsqu'ils les croisent pour éviter de ralentir l'intervention.