Forum sur la violence armée à Montréal: hausse des saisies chez les jeunes

Le deuxième forum contre la violence armée s’est amorcé mercredi matin à Montréal, où peu d’éléments nouveaux ont été dévoilés.

Aucune annonce n’a été faite concernant de nouveaux investissements ou de nouvelles données depuis l’annonce la semaine dernière d’une diminution de 30% de crimes par arme à feu à Montréal par rapport à l’année 2022.

Si la violence armée est en diminution dans la métropole, la violence armée chez les jeunes, elle, est en augmentation.

Selon les informations du SPVM, le nombre de saisies d’armes à feu chez les personnes d’âge mineur a bondi de manière significative entre 2019 et 2022.

Le nombre d’agressions dans les écoles a également affiché une hausse fulgurante.

«On ne baisse pas les bras, on ne se dit pas que tout est réglé, au contraire. C’était important pour moi que les jeunes soient au centre de la démarche. Le crime change, les jeunes se retrouvent plus rapidement dans les réseaux criminels, plus souvent avec une arme», a déclaré la mairesse Valérie Plante.

Elle a également présenté le modèle montréalais pour une ville sécuritaire qui se décline en quatre axes, dont la prévention.

Le forum se poursuit jusqu’à demain.