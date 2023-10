Fraude: une ex-employée de la Ville d'Alma plaide coupable

Une ancienne employée de la Ville d'Alma a plaidé coupable pour une fraude de plus 70 000 $ au palais de justice d'Alma mercredi matin

Johanne Larouche a plaidé coupable à cinq chefs d'accusation pour fraude, abus de confiance et utilisation de documents contrefaits liés au non-paiement de taxes municipales d'au moins 66 propriétaires fonciers.

L'accusé avait élaboré plusieurs stratagèmes complexes. Par exemple, si un contribuable payait en argent liquide, Johanne Larouche lui remettait un reçu, mais ne payait pas toujours le compte du contribuable. Elle pouvait aussi profiter des erreurs de versements faits en ligne par un propriétaire qui indiquait le mauvais numéro de compte de taxes. Le manège a duré de 2007 à 2021. Elle a ainsi soutiré près de 74 000 $ à la Ville.

Lors des faits, elle occupait le poste de caissière pour la Ville d'Alma. C'est lors d'une rencontre avec les enquêteurs de l'Unité permanente anticorruption que Johanne Larouche aurait avoué qu'elle détournait ces montants en raison des problèmes de jeux d'un proche.

L'accusé aurait également mentionné qu'elle avait l'intention de rembourser les montants avant sa retraite, mais elle aurait perdu le contrôle. Elle était fonctionnaire à la Ville depuis 1983.

C'est en 2021 que la femme de 67 ans a été congédiée de ses fonctions. La Ville et l'accusé ont conclu une entente hors cour confidentielle prévoyant des modalités de remboursement. La Défense et le ministère public ont demandé un rapport présentenciel. La cause reviendra en cour le 28 février prochain.