Front commun: la grève aurait bien lieu le 6 novembre

Le Front commun – qui représente plusieurs organisations syndicales – compterait bien se mobiliser lors d’une grève prévue le 6 novembre prochain.

C’est tout du moins ce qu’a confirmé une source à l’Agence QMI, laissant entendre que l’organisation va mettre en application son mandat de grève historique voté à 95 % par les assemblées générales.

Mercredi matin, le premier ministre François Legault a affirmé que son gouvernement déposera une offre «bonifiée» dimanche aux syndicats du Front Commun ainsi qu'aux autres syndicats qui négocient avec le gouvernement, ce qui représente environ 600 000 personnes.

Cette déclaration a été faite alors que les infirmières et inhalothérapeutes de la Fédération de la Santé du Québec (FSQ-CSQ) prenaient part à une manifestation à l'Assemblée nationale.

Écoutez l'entrevue avec Isabelle Dumaine, présidente de la FSQ, à l’émission de Yasmine Abdelfadel via QUB radio :

Rappelons que le Front commun est composé de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), et de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).

La FIQ ajoute de la pression

En parallèle, les quelque 80 000 membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ), qui ne font pas partie du front commun, étaient en consultation mercredi sur le déclenchement d’une possible grève illimitée.

Selon les informations de TVA Nouvelles, environ 70 % des membres du syndicat qui représente notamment les infirmières participaient aux consultations.

La FIQ doit faire connaitre sa décision sur une grève illimitée au cours de la soirée.