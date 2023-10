Gaza: une opération terrestre «massive» d'Israël serait «une erreur», selon Emmanuel Macron

Une opération terrestre «massive» de l'armée israélienne dans la bande de Gaza serait «une erreur», a estimé mercredi au Caire le président français Emmanuel Macron, car elle mettrait «en danger la vie des populations civiles» sans «protéger dans la durée Israël».

«Intervenir sur le plan terrestre si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient, qui correspond à la définition (du droit international)», a-t-il dit devant des journalistes en réitérant le droit d'Israël à se «défendre» et à «protéger» sa population, «dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles».

«Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur et c'est une erreur pour Israël aussi parce que ce n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre», a affirmé M. Macron avant de décoller du Caire où il a rencontré son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.

Lors de déclarations communes devant la presse, le président Sissi a de son côté appelé Israël à éviter une «invasion terrestre de Gaza», car elle fera «un grand nombre de victimes civiles».

Israël s'est juré «d'anéantir» le Hamas - classé organisation terroriste par les États-Unis, l'Union européenne et Israël - après l'attaque sans précédent lancée par ce mouvement islamiste palestinien le 7 octobre sur son territoire, qui a fait plus de 1400 morts, en majorité des civils le jour de l'attaque.

La campagne de bombardement engagée depuis par Israël sur la bande de Gaza - et qui a fait plus de 6500 morts, pour la plupart des civils, dont plus de 2700 enfants selon les autorités locales - est un prélude à une probable opération terrestre des soldats israéliens.