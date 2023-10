«Je m’accroche à l’espoir»: le cri du cœur d’un jeune père souffrant de SLA à la recherche d’un emploi

Xavier Charette-Brousseau a toujours été actif. L’homme de 33 ans était amateur de course à pied et s’entraînait régulièrement au gym lorsqu’il a reçu son diagnostic de sclérose latérale amyotrophique (SLA), il y a environ un an. Il se cherche aujourd’hui un emploi en télétravail pour pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant de 4 ans.

C’est au début de l’année 2022 qu’il a remarqué que quelque chose ne tournait pas rond lorsqu’il faisait de l’activité physique. «Quand je levais mes poids, ce n’était pas pareil, j’avais l’impression d’être déséquilibré d’un côté», se souvient-il en entrevue à 24 heures.

Après avoir passé des tests, on lui a diagnostiqué la SLA.

Comme l’explique SLA Québec, cette maladie détruit les cellules nerveuses du corps, ce qui provoque une atrophie des «muscles volontaires», c’est-à-dire qu’ils se détériorent et s’affaiblissent. La SLA s’attaque notamment aux muscles dans les bras, les jambes, ainsi que dans le visage, le cou et la langue.

Pour l’instant, la SLA affecte davantage le côté droit de Xavier Charette-Brousseau, qui est porteur d’un gène de la maladie.

«Je m’accroche à l’espoir», affirme le résident de la Rive-Sud qui se dit reconnaissant d’être toujours en vie. Ses symptômes ont commencé il y a 21 mois, alors que l’espérance de vie pour une personne porteuse du même gène que lui est de 14 mois après l’apparition des premiers symptômes.

«J’ai des journées plus difficiles, mais en général ça va super bien», confie-t-il.

Nouvelle vocation professionnelle

À cause de sa maladie, Xavier Charette-Brousseau n’est plus capable de lever son bras droit. Sa jambe du même côté est également affaiblie.

«Ça affecte mon quotidien plus au niveau du travail, et c’est pourquoi je me cherche un nouvel emploi», explique celui qui a dû faire une croix sur son métier de ferblantier, qu’il exerçait depuis plus de 10 ans. Il n’a plus les capacités de travailler sur les chantiers de construction.

Sur Facebook, il a publié mardi un message dans lequel il mentionne être à la recherche d’emploi en télétravail.

Sa publication a été repartagée par plus de 4000 personnes. 200 personnes lui ont également été envoyé en privé pour lui proposer un emploi afin de l’aider à joindre les deux bouts.

«C’est complètement fou», lance le trentenaire qui est touché par tous les messages qu’il a reçus.

Il a même obtenu une entrevue pour un poste.