«Je ne pars jamais de la maison la tête tranquille»: une mère se plaint des soins à domicile déficients pour son fils

Retards, absences, personnel mal formé: la mère d'un jeune homme tétraplégique déplore que les soins à domicile fournis par son CLSC se dégradent, au point où elle s’inquiète pour la vie de son fils.

«C’est pire que ça n’a jamais été. Je ne pars jamais de la maison la tête tranquille, je suis toujours inquiète», confie Caroline Morin.

Son fils Olivier a 27 ans. Il est devenu tétraplégique à 13 ans à la suite d’un accident de plongeon dans le lac du chalet familial.

Depuis, il a besoin de l’assistance de deux auxiliaires au lever pour l’habiller, le placer dans son fauteuil et lui donner ses médicaments. Le soir, une personne doit venir pour l’aider à se coucher; deux, trois fois par semaine, quand il prend sa douche.

Retards et absences

Mme Morin soutient que les services de son CLSC dans le quartier Villeray, à Montréal, ne sont plus ce qu’ils étaient depuis quelques semaines.

Il arrive de plus en plus souvent qu’une seule auxiliaire se présente le matin ou que l’une des deux soit en retard, illustre-t-elle.

«On ne sait jamais qui sera là ou qui ne sera pas là. Ou encore, ils envoient des gens qui ne savent pas faire les soins. Il faut vider le sac de sonde. Ils ne sont pas capables de le faire», dit-elle, excédée.

Cette semaine, la mère de famille a constaté que la sonde urinaire était enroulée autour de la jambe de son fils.

Elle s’inquiète des conséquences relativement au drainage de l’urine. Surtout qu’en janvier, Olivier a dû être transporté d’urgence à l’hôpital à cause d’une pierre au rein qui aurait pu lui coûter la vie.

Mme Morin s’inquiète aussi d’une plaie qui s’est rouverte, possiblement à cause d’un mauvais positionnement dans son lit.

Adaptation

«C’est stressant», confie Olivier, qui est étudiant au cégep Ahuntsic.

Si le soutien des auxiliaires est de plus en plus incertain, il peut compter sur l’aide de son frère de 25 ans. Ce dernier n’est toutefois pas formé pour prodiguer des soins de santé et installer sa sonde.

Le CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal est conscient du problème et tente de régler la situation.

«Il y a des employés du CLSC qui sont tombés en arrêt de maladie ou en arrêt pour des motifs personnels», explique David Onsow, chef d’administration de programme aux soins à domicile pour Villeray et La Petite-Patrie.

Son équipe compte une centaine d'auxiliaires régulières formées adéquatement, assure-t-il. Elle est toutefois en «période d'adaptation» dans le but de moins faire appel au personnel des agences privées, que Québec veut sortir du réseau de la santé d'ici 2026.

