L’armée israélienne annonce une frappe contre le Liban, en réponse à un tir de missile

L’armée israélienne a annoncé mercredi soir que ses avions avaient frappé au Liban en représailles au lancement d’un missile sol-air.

«Il y a peu, le réseau de défense aérienne de l’armée israélienne a intercepté un missile sol-air tiré depuis le Liban sur un drone de l’armée israélienne», a déclaré l’armée dans un communiqué. «En réponse, les avions de l’armée israélienne ont frappé l’origine du lancement.»

Depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, des affrontements quotidiens opposent le Hezbollah libanais et ses alliés aux forces israéliennes à la frontière sud du Liban.

Ces violences ont fait 52 morts du côté libanais, dont quatre civils, 39 combattants du Hezbollah, et neuf d’organisations qui lui sont alliées, selon un nouveau décompte de l’AFP, le Hezbollah ayant annoncé mercredi la mort de deux de ses membres.

Quatre personnes ont été tuées du côté israélien de la frontière.

Les craintes d’une extension de la guerre entre Israël et le Hamas palestinien à la Syrie, mais surtout au Hezbollah au Liban, se font de plus en plus grandes.

Tôt mercredi, l’armée israélienne a également frappé des cibles militaires à l’intérieur de la Syrie en réponse à des tirs en direction d’Israël. Les frappes ont tué huit soldats, selon les médias d’État syriens.

En début d’après-midi, l’aviation israélienne a mené un nouveau raid contre l’aéroport syrien d’Alep, selon le ministère syrien de la Défense, le quatrième depuis le 7 octobre.

Le Hezbollah libanais a annoncé mercredi que son chef s’était réuni avec des dirigeants du Hamas et du Jihad islamique pour évoquer les moyens de soutenir ces mouvements palestiniens dans leur guerre avec Israël.

La formation pro-iranienne n’a pas précisé la date ou le lieu de la rencontre entre son secrétaire général Hassan Nasrallah, le numéro deux du Hamas Saleh al-Arouri, et le chef du Jihad islamique Ziad al-Nakhala.

La guerre entre Israël et le Hamas a éclaté le 7 octobre, quand des combattants du mouvement islamiste palestinien ont infiltré le territoire d’Israël, massacrant des civils.

Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël depuis et quelque 220 otages aux mains du Hamas ont été recensés par les autorités israéliennes.

Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a quant à lui annoncé mercredi un nouveau bilan de plus de 6500 morts, majoritairement des civils, depuis le début des bombardements incessants d’Israël sur la bande de Gaza en représailles.