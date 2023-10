L'armée russe a recruté 385 000 soldats en 2023 et continuera en 2024

Environ 385 000 personnes se sont enrôlées dans l'armée russe en 2023 et la Russie compte, en plein conflit en Ukraine, continuer de recruter en 2024, a indiqué l'ex-président russe Dmitri Medvedev, se disant en charge du dossier.

«Selon le ministère de la Défense, du 1er janvier au 25 octobre de cette année (...) près de 385 000 personnes se sont enrôlées pour servir», a déclaré M. Medvedev lors d'une réunion dont il a publié des extraits sur Telegram.

Il s'agit de 305 000 personnes ayant signé un contrat directement avec le ministère de la Défense et de 8 000 «volontaires», terme généralement employé s'agissant des personnes combattant dans les rangs de groupes paramilitaires comme Wagner, a-t-il précisé.

L'ex-chef d'État, qui a multiplié les prises de position anti-occidentales et les menaces depuis le début de l'offensive en Ukraine, est actuellement numéro deux du Conseil de sécurité russe.

AFP

«Le fort esprit patriotique et le désir des citoyens du pays de défendre leur patrie nous permettent de poursuivre le recrutement», s'est félicité M. Medvedev.

Selon l'ex-président, Vladimir Poutine lui a confié la tâche de poursuivre l'augmentation des effectifs en 2024 en formant un nouveau corps d'armée, sept divisions, 19 brigades, 49 régiments et une flottille.

Après avoir mobilisé quelque 300.000 réservistes à partir de septembre 2022, les autorités russes, malgré des pertes importantes en Ukraine, ont évité de décréter une nouvelle mobilisation.

AFP

A la place, l'armée russe mène depuis le printemps une vaste campagne de recrutement volontaire, à grand renfort de publicités dans les rues et sur Internet, en promettant des salaires et avantages sociaux et bancaires particulièrement alléchants aux futurs soldats.

L'Ukraine estime que quelque 400 000 soldats russes sont déployés sur son territoire, occupant une partie de l'Est et du sud du pays.

La Russie n'a jamais indiqué combien d'hommes ont combattu en Ukraine depuis février 2022 ni véritablement communiqué sur ses pertes.

Les Occidentaux ont estimé à plus de 150 000 soldats la force initiale que Moscou a engagée pour l'offensive en Ukraine. Depuis septembre 2023, la Russie a mobilisé 300 000 hommes et signé 385 000 contrats.