Avec le maintien du taux directeur à 5%, ce n’est pas demain la veille où l’on pourra économiser en renouvellement notre hypothèque, mais on peut encore le faire à l’épicerie en profitant des rabais des circulaires.

Cette semaine, c’est chez Maxi où l’on offre les meilleures aubaines, selon un expert.

«Le gagnant de la semaine est Maxi qui se démarque avec plus de rabais avantageux que l’on classifie de 9 sur 10 ou de 10 sur 10 chez Glouton», avance Jean-François Gagné Bérubé, fondateur de Glouton qui se spécialise dans la récolte de données de produits en épicerie.

Cependant, ne vous attendez pas à des rabais comme ceux que nous avons connus lors des dernières semaines.

«C’est une semaine normale pour les rabais. Il y a moins de pépites d’or que d’habitude. On a moins de rabais qui se démarquent», dit-il.

«Ce n’est vraiment pas cher pour de l’épaule de porc [chez Maxi], c’est une superbe aubaine. Vous pouvez la cuisiner et faire congeler les portions par la suite. Chez Super C, l'épaule de porc est affichée à 2,99$/lb qui est deux fois plus cher, mais ça reste un prix qui est raisonnable. C'est un bon indicateur pour vous montrer à quel point 1,50$ c’est une aubaine extraordinaire», mentionne le spécialiste.

«On a moins de fruits locaux et ça risque d’être comme ça pour les prochaines semaines, mais les canneberges sont un produit québécois. C’est une très belle aubaine [chez Maxi] cette semaine», dit le fondateur de Glouton.

«[Les pâtes alimentaires à 1$] sont parmi les rabais les plus appréciés. Cette semaine, c’est vraiment la meilleure offre que l’on peut avoir [sur ce type de produit]», souligne M. Gagné-Bérubé

Pour profiter des rabais de la semaine, un chef cuisinier vous propose trois recettes dans la vidéo ci-dessous.

Ça vaut la peine?

Plats cuisinés Stouffers à 1,50$ chez Maxi

«Ça vaut la peine et c’est probablement la fin de ces produits parce que dans la circulaire c’est inscrit jusqu’à épuisement des stocks.»

Pâté mère Michel (190g) à 1,50$ chez Maxi

«Un excellent produit de dépannage pour les lunchs. C’est le meilleur prix depuis avril.»

Saucisses fumées de poulet à 1,50$ chez Maxi

«On a eu ce produit à 1,35$ il y a deux semaines, mais même à 1,50$ c’est un rabais que l’on juge un 10 sur 10 chez Glouton.»

Papaye jumbo à 1,49$/lb chez Super C

«C’est très intéressant parce que nous avons moins de rabais dans les fruits que les dernières semaines. On a l’ananas et la papaye qui valent le détour.»

Gaufre Eggo à 3,49$ chez Super C

«C’est un bon prix, mais qui n’est pas particulièrement rare. On a le même prix chez Maxi et un peu moins cher chez Walmart.»

Café Maxwell House (925g) à 8,97$ chez IGA

«C’est un rabais qui est intéressant (environ deux dollars), mais on l’a vu 19 fois depuis le mois de juillet.»

Mûres à 6,99$ (membre) chez IGA

«C’est cher, mais quand on regarde bien la circulaire on réalise que c’est un emballage qui est 50% plus gros qu’à la normale.»

Sucre Redpath (2kg) à 2,99$ chez Metro

«Bon prix, mais ce n’est pas spectaculaire. On a vu six fois ce produit moins cher depuis le mois d’août.»

Prunes noires (2lb) à 4,99$ chez Provigo

«Je ne suis pas prêt à dire que ça vaut le détour, mais ce n’est pas un produit que l’on voit souvent en circulaire.»

Thon pâle Clover Leaf à 1,49$ chez Provigo

«À 1,49$ c’est quand même un bon prix. On peut voir moins cher dans les marques privées.»