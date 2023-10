Le Parlement est devenu «ennuyant à mourir», déplore Jean Chrétien

Invité à se pencher sur sa vision de la politique 30 ans après sa première élection à la tête du pays en 1993, l’ancien premier ministre Jean Chrétien considère que les politiciens d’aujourd’hui sont beaucoup plus ennuyants qu’à son époque.

Dans une longue entrevue accordée à CTV News mercredi soir, M. Chrétien a rappelé que lors de sa toute première élection comme député en 1963, les débats au Parlement n’étaient pas encore télévisés.

«À cette époque à la Chambre des communes, nous n’avions pas le droit de lire quoi que ce soit. On devait se lever et parler. C’était amusant. Aujourd’hui [les députés] arrivent avec des discours préparés par des jeunes dans leurs bureaux et c’est ennuyant à mourir», s’est langui l’ancien premier ministre.

«Je ne veux pas être une belle-mère»

Par ailleurs, le champion de l’unité canadienne qui était à la tête du pays lors du second référendum sur l’indépendance du Québec en 1995 a été invité à se prononcer sur le nationalisme québécois, incluant l’intention du gouvernement Legault de doubler les frais de scolarité pour les étudiants anglophones des autres provinces.

«Je ne veux pas être le quart-arrière du lundi matin. Je ne veux pas être la belle-mère. C’est difficile à affronter, mais j’affronterais le problème. C’est pour ça que j’étais connu, mais je ne suis plus là maintenant», a répondu M. Chrétien.

Il n’empêche, malgré le nationalisme au Québec ou les différentes critiques de l’Alberta contre le gouvernement fédéral, l’ancien premier ministre juge que ses successeurs l’ont plus facile que lui.

«[L’unité du Canada] est bien moins un problème que quand j’étais là», a assuré l’ex-premier ministre en faisant l’apologie de la patience, de la modération et du centre politique.