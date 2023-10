«Les citoyens sont en droit de s’attendre à l’excellence» –le coroner Luc Malouin

«Les citoyens du Québec sont en droit de s’attendre à l’excellence du corps de police qui a comme responsabilité toutes ces recherches.» Le coroner Luc Malouin est catégorique, la Sûreté du Québec doit faire mieux pour éviter d’autres drames comme celui qui a coûté la vie à Norah, Romy et Martin Carpentier.

Le coroner assure qu’il n’avait pas l’intention ou la volonté d’être dur envers la Sûreté du Québec. «Objectivement, les faits ont parlé d’eux-mêmes», a lancé Luc Malouin lors d’un point de presse visant à répondre aux questions concernant son rapport publié mardi.

Pour lui, la population est en droit de ne s’attendre à rien de moins que l’excellence du plus haut corps de police de la province.

«Et permettez-moi de dire que dans cette situation-ci, ce n’est pas l’excellence qu’on a eue.»

Travail à faire

Luc Malouin est également rassuré de voir que le ministre de la Sécurité publique, qui chapeaute la police, a dit s’attendre à ce que la SQ se plie à l’ensemble des 11 recommandations de son rapport.

«Pour moi, ça, c’est coché. Je m’attendais effectivement à ce que la SQ les applique, c’est pour une meilleure protection de la vie humaine», a indiqué mercredi le coroner.

Maintenant, il reste toutefois du travail à faire. Parce que les bonnes intentions ne seront pas suffisantes pour maintenir des équipes efficaces de recherche et de sauvetage.

«À partir du moment où on va bien les former et les entraîner régulièrement, que ce sera leur priorité, là on va éviter de revivre ça dans l’avenir», a souligné Me Malouin, insistant sur l’entraînement continu.

«Ce n’est pas tout d’avoir la formation. [...] Ça prend de l’entraînement au moins une dizaine de fois par année.»

«Méthodes des années 60»

Quant aux problèmes de communication et de transfert d’information en début d’enquête, Luc Malouin est cinglant. Il n’est pas normal pour lui que des enquêteurs aient appris plus de deux ans après le drame, lors de l’enquête publique, l’existence de certains témoignages recueillis dans les premières heures de l’enquête.

«On doit trouver une façon que l’information soit immédiatement numérisée et partagée sur place. Il n’y a pas de raison que des déclarations papier se promènent en 2023. Pour moi, ce sont des méthodes des années 60», a déclaré le coroner Malouin.

Ce dernier s’est malgré tout dit heureux d’avoir réussi à retourner toutes les pierres lors des 19 jours d’enquête publique, affirmant croire que la famille a enfin réponse à la plupart de ses questions.

«On restera toujours avec un questionnement sur comment ça se fait qu’un si bon père ait fait ça, mais personne n’aura jamais la réponse. Pour le reste, tout est là et j’ose espérer que Mme Lemieux [la mère des fillettes] sera contente», a souhaité Me Malouin.