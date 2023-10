Les demandes d’aide explosent chez Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean

Les besoins sont plus préoccupants que jamais chez Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, qui dresse un sombre portrait dans la région où le nombre de demandes d'aide alimentaire a plus que doublé comparativement à l'année dernière. L'organisme craint de ne plus pouvoir répondre aux besoins croissants si le gouvernement ne lui vient pas en aide.

Le panier d’épicerie coûte de plus en plus cher. Résultat, le nombre de citoyens qui se tournent vers les banques alimentaires monte en flèche, à un point tel que l’insécurité alimentaire connaît un sommet inégalé dans la région. Pour Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est du jamais vu.

«Les chiffres sont quand même assez dramatiques. On ne peut plus continuer comme ça, sinon, je ne sais pas ce qu’il va se passer. On est rendu presque à un point de rupture si ça continue comme ça», a mentionné Yanick Soumis, directeur général de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean.

En chiffres

L’organisme aide plus de 12 000 personnes par mois dans la région, une augmentation de 58 % par rapport à l’année dernière. Les demandes d’aide ont quant à elle bondi de 62 % depuis 2022. Chaque mois, près de 60 000 demandes sont adressées à l’organisme. Quant au nombre de paniers de provisions donné mensuellement, il a plus que doublé en seulement quatre ans.

Au Lac-Saint-Jean, les données sont tout aussi alarmantes.

«Depuis le printemps dernier, c’est 40 % d’augmentation juste à Dolbeau-Mistassini au comptoir d’aide alimentaire et c’est 300 nouvelles depuis un an», a soulevé Carol Martel, coordonnateur de l’épicerie communautaire le garde-manger et du comptoir d’entraide à Dolbeau-Mistassini.

«Il y a encore beaucoup de gaspillage alimentaire qui se fait au Québec. En 2022, c’est 1,2 million de tonnes de nourritures qui ont été jetées. Les gens ont faim, ce n’est pas normal, donc il faut qu’il y ait des incitatifs pour éviter ce gaspillage alimentaire là», a ajouté M. Soumis.

Menace de bris de services

Malgré le support de plus de 90 organismes, les dons ne suffisent plus à pallier la demande croissante.

«Malgré le fait qu’on est allé chercher 100 000 kilos de plus avec un nouveau point de service à Dolbeau-Mistassini, on n’est pas capable de faire face à cette demande-là», a avoué le directeur général de l’organisme, qui ajoute que certains organismes sont sur le point de faire face à des bris de service.

Le visage de la pauvreté a changé

De plus en plus de couples, de travailleurs et même d’étudiants ont recours aux banques alimentaires. C’est le cas de Marianne Caron, une jeune mère monoparentale qui, malgré un travail à temps plein et une maison, peine à joindre les deux bouts. Elle n’aurait jamais cru un jour faire partie de cette statistique.

«J’ai risqué le taux d’intérêt variable. Maintenant, j’écope un peu à ce niveau-là. C’est de piler un peu sur son orgueil, mais ce n’est pas vraiment difficile. Les gens sont tellement accueillants, c’est des bénévoles, ils sont souriants. Il n’y a pas vraiment autre chose que le dépannage communautaire de mon côté qui aurait pu m’aider à subvenir», a dit la jeune maman nouvellement arrivée dans la région.

«Il faut tirer l’alarme, il faut bouger! Qu’est-ce qu’il va se passer si on n’est pas capable de nourrir ces gens-là?», s’est questionné Bruno Cormier, président du conseil d’administration de la soupière de Jonquière et membre du CA de Moisson Saguenay–Lac-Saint-Jean.

L’organisme fait appel aux élus pour trouver des solutions collectives rapidement afin de contrer la faim dans la région. Sur le plan provincial, le réseau des banques alimentaires du Québec demande au gouvernement une subvention de 18 millions $ pour réussir à passer la période des fêtes.