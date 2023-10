Lettre des six ex-premiers ministres: Québec ne bronche pas devant la pression des ex-PM

François Legault et Christian Dubé n’entendent pas plier davantage devant la mise en garde des six anciens premiers ministres sur la centralisation du système de santé. Mais les grandes fortunes comme la famille Desmarais pourront continuer leur financement des fondations de recherche, assure le chef caquiste.

• À lire aussi: Lettre de 6 ex-premiers ministres du Québec préoccupés par des effets de la réforme Dubé en santé

• À lire aussi: Christian Dubé modifie sa réforme du réseau de la santé sous la pression des anciens premiers ministres

La lettre ouverte signée par Lucien Bouchard, Pauline Marois, Jean Charest, Pierre Marc Johnson, Daniel Johnson et Philippe Couillard, publiée dans Le Journal mercredi, a fait grand bruit à l’Assemblée nationale. Les ex-premiers ministres craignent notamment une baisse des dons, puisque «le citoyen qui contribue ne cherche pas à financer un système, mais bien un objet, une institution, une recherche, un service qui le touchent d’une façon ou d’une autre».

«Je sais que les conseils d'administration, les gens d'affaires comme la famille Desmarais, ramassent beaucoup d'argent pour les fondations, pour la recherche. Puis ce côté-là, on ne veut pas toucher à ça», a assuré le premier ministre, François Legault, avant d’entrer dans la période des questions, mercredi.

Les partis d’opposition, de leur côté, ont souligné le caractère unique de l’événement. Et malgré les amendements déposés mardi par le ministre de la Santé, avant même que la lettre ne soit rendue publique, les ex-premiers ministres ne semblent pas rassurés par les modifications pour protéger l’indépendance des institutions et des fondations de recherche.

Lucien Bouchard était d'ailleurs sur les ondes du 98.5 FM, mercredi matin, pour déclarer que les établissements risquent d’y perdre leur «âme».

Mais François Legault plaide pour une harmonisation des soins à travers le système de santé. «Quand on parle des soins cliniques, prenez l'Institut de Cardiologie, il y a une urgence, un institut de cardiologie, il y a aussi des chirurgies qui sont faites. Il doit y avoir une coordination entre tous les hôpitaux. Et le mot final doit revenir soit à Santé Québec à l'avenir, ou soit actuellement au ministère de la Santé», dit-il.

«Ça ne peut pas être un conseil d'administration qui se réunit une fois par mois, qui décide à la fin des services cliniques qui sont donnés», a-t-il ajouté.

Écoutez la rencontre politique Latraverse-Abdelfadel avec Emmanuelle Latraverse via QUB radio :

Pas de danger pour la recherche

Avec les amendements déposés hier par le ministre Christian Dubé au projet de loi 15, les conseils d’établissement prévus deviendront des conseils d’administration d’établissement, afin de conserver plus de pouvoir pour superviser les dons faits aux établissements.

Interpellé dans les corridors du parlement, M. Dubé a révélé avoir apporté ces modifications après une rencontre avec l’ex-premier ministre Lucien Bouchard, récemment, à la demande de François Legault.

Même si la solution proposée ne satisfait pas pleinement l’ex-premier ministre, Christian Dubé souligne qu’il a fait une partie du chemin. «Moi non plus, je ne suis pas toujours satisfait», a-t-il lancé.

Mais François Legault assure que le bout de chemin proposé hier permettra de protéger la recherche.

«Nous, on pense que ce qui est proposé par Christian, ça permet de protéger l'argent qui est ramassé par la recherche et où va aller cet argent-là. Mais on veut absolument aussi protéger le pouvoir du ministère de la Santé, éventuellement de Santé Québec, de coordonner», a-t-il martelé.

Il donne l’exemple du rattrapage dans les chirurgies, à la suite de la pandémie. «Ce n’est pas vrai que, en bout de ligne, c'est le conseil d'administration qui va décider, disons à l'Institut de Cardiologie, qu'est-ce qu'on se donne comme priorité. Ça doit être réparti entre les différents hôpitaux», affirme le premier ministre.

Plus de détails suivront.