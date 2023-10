«Lonely Planet»: la troisième meilleure ville au monde est au Québec

Vous rêvez de visiter l’une des meilleures villes de la planète? Il vous suffit de rester à Montréal, selon le Lonely Planet qui a classé la métropole au troisième rang des villes les plus intéressantes à visiter sur la planète en 2024.

Montréal se retrouve sur le podium des villes à voir absolument en raison de ses nombreux festivals et événements, de ses quartiers uniques, de sa scène culinaire et de ses galeries d’art, vante le Lonely Planet dans son palmarès dévoilé mercredi.

«Cette année, avec de nouveaux musées, des attractions revampées, des restaurants toujours plus dynamiques et plus d’options de transport qui la rendent plus facile d’accès, la région métropolitaine est prête à être mise de l’avant», a expliqué le magazine pour justifier son choix.

Montréal est la seule ville canadienne à s’être hissée parmi les 10 villes à voir en 2024. En fait, pour ses 50 ans, le Lonely Planet a dressé cinq palmarès distincts – pays, régions, villes, développement durable et valeurs – dont le Canada est complètement exclu, exception faite de Montréal.

La distinction octroyée à la métropole a fait le bonheur de Tourisme Montréal.

«Faire partie des 10 meilleures villes au monde de cette édition spéciale 50e anniversaire est un véritable couronnement pour Montréal, signe que la métropole offre un attrait réellement distinctif pour les visiteurs du monde entier», s’est enthousiasmé son président-directeur général, Yves Lalumière.

La ville a été dépassée au classement par Paris, qui se prépare à recevoir les Jeux olympiques d’été, et par Nairobi, la capitale kényane en passe de devenir un centre culturel incontournable.

Les 10 villes du monde à visiter en 2024, selon Lonely Planet

1- Nairobi, Kenya

2- Paris, France

3- Montréal, Canada

4- Mostar, Bosnie

5- Philadelphie, États-Unis

6- Manaus, Brésil

7- Jakarta, Indonésie

8- Prague, Tchéquie

9- Izmir, Turquie

10- Kansas City, États-Unis