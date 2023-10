Magog compte obtenir un droit de préemption

La Ville de Magog souhaite protéger certaines propriétés d’intérêt sur son territoire et adoptera un règlement municipal dans les prochaines semaines pour lui accorder un droit de préemption.

Le droit de préemption a été intégré à la Loi sur les cités et villes en juin 2022. Drummondville et Granby y ont déjà eu recours et Sherbrooke n'écarte pas la possibilité.

Le droit de préemption permet à une ville d'égaler une offre d'achat soumise à un propriétaire qui souhaite vendre un immeuble ou un terrain, mais qui pourrait servir au bien commun de la communauté.

Ce ne sont que quelques terrains qui risquent d'être ciblés, a rassuré la directrice à la planification et au développement du territoire, Mélissa Charbonneau.

«Il faut que ce soit d’intérêt municipal. Comme exemple pour faire du logement social et abordable, agrandir un stationnement public, protéger des milieux naturels ou encore pour des fins de l’agrandissement de notre parc industriel», a-t-elle expliqué.

Les propriétés foncières devront avoir été préalablement identifiées et leurs propriétaires avisés. La démarche se fera en 2024.

Les courtiers immobiliers ne sont pas contre l'idée, mais espèrent que la Ville agira avec parcimonie dans le but de préserver l'équilibre du marché.

«Il ne faudrait pas que la zone s’agrandisse au fil du temps et que la municipalité ait mains mises sur une trop grande quantité de propriétés parce qu’éventuellement, ça pourrait nuire aux acheteurs moyens, ceux qui souhaitent se construire ou s’acheter une première maison», a mentionné Sacha De Santis de l’équipe EXP De Santis.

Une fois informée par le vendeur de l'offre d'achat reçu, la Ville aura 60 jours pour décider d'égaler l'offre ou laisser passer la vente. Certains trouvent toutefois le délai trop long.

La Ville parle d'un délai maximal et entend tout faire pour le réduire et éviter que les propriétaires ne perdent au change ou qu'un acheteur ne se désiste.