Meurtre d’une mère et ses fils en 2019: le conjoint violent traquait sa femme même s’il ne pouvait pas l’approcher

Malgré un interdit de contact, un homme violent a continué «à traquer» sa conjointe et à briser les conditions de la cour avant de l’étrangler à mort avec ses deux jeunes fils dans leur résidence à Pointe-aux-Trembles.

• À lire aussi: Meurtre d’une mère et ses fils en 2019: la victime voulait aider son mari au lieu de le dénoncer, dévoile l’enquête publique

• À lire aussi: Meurtre d’une mère et ses fils abandonnés par le système: une enquête publique du coroner s’ouvre

«Elle le voyait dans les ruelles proches de la maison. Il était toujours dans les parages. Il était tellement cinglé qu’il pouvait passer devant la succursale [de la banque], qui était toute vitrée, pour voir si elle était vraiment au bureau ou non», a raconté Najla Ben Ammar, lors de l’enquête publique pour faire la lumière sur le triple meurtre.

Photo Facebook

Dans les mois avant d’être tuée, Dahia Khellaf s’était confiée sur ses problèmes de couple à cette collègue de travail à la Banque Laurentienne, qui était aussi devenue son amie.

La mère s’inquiétait également de voir son mari Nabil Yssaad venir déneiger chaque matin sa voiture malgré un interdit de contact. «Il la traquait», selon Najla Ben Ammar.

Il brisait ses conditions

Rappelons que le 27 août 2018, deux accusations de voies de fait ont été déposées contre le père de 46 ans, et il devait respecter certaines conditions, dont celle de ne pas entrer en contact avec sa conjointe.

Toutefois, Nabil Yssaad ne les respectait pas, et ce, au su de plusieurs intervenants du milieu judiciaire, a-t-on appris aujourd’hui à l’enquête publique.

Photo Frédérique Giguère

«Elle voulait pouvoir communiquer avec son mari [pour les enfants]. Je l’avais noté dans les recommandations faites au procureur [de la Couronne] qu’il ne respectait pas ses conditions, mais que c’est ce qu’elle voulait», a expliqué Sophie Dubois, intervenante sociale à Côté Cour. Ce service offre de l'aide aux victimes de violence conjugale.

Après cette rencontre au palais de justice le 29 novembre 2019, les conditions de Yssaad ont été assouplies une première fois pour qu’il puisse communiquer avec sa femme à propos des enfants. Il lui était toutefois encore interdit de se présenter au domicile familial.

Pendant tout le processus judiciaire, Mme Khellaf a toujours refusé de témoigner contre son mari, mais elle s’est démenée en vain afin d’obtenir de l’aide pour ses problèmes de santé mentale.

Elle mime un étranglement

«La guerre est commencée.» C’est ce que Dahia Khellaf a dit à sa collègue en rentrant au bureau le matin du 9 décembre 2019. En instance de divorce, elle parlait alors des démarches afin d’obtenir la garde complète de ses enfants.

Vers 17h, avant de quitter le travail ce soir-là, Mme Khellaf a mimé un geste d’étranglement en mettant sa main sur sa gorge.

«J’étais occupée au téléphone avec un client, on s’est fait un signe qu’on allait s’appeler le soir pour parler», a expliqué Najla Ben Ammar.

Dahia Khellaf n’a finalement jamais appelé sa collègue en soirée. Et le lendemain matin, elle ne s’est pas présentée au travail. Le 11 décembre 2019, des patrouilleurs de la police de Montréal ont finalement retrouvé les corps de la mère et de ses deux fils, âgés de 4 et 2 ans, dans la demeure familiale à Pointe-aux-Trembles.

Les victimes ont été étranglées, probablement avec des fils de branchement d’appareil électronique. Quelques heures après avoir tué sa famille, Nabil Yssaad s’est projeté par la fenêtre du sixième étage d’un hôpital près de Joliette pour s’enlever la vie.

Quelques jours avant de passer à l’acte, il avait été acquitté des accusations en signant un engagement de ne plus entrer en contact avec sa conjointe, en plus de perdre la garde de ses enfants.

L’enquête publique menée par la coroner Me Andrée Kronström se poursuit vendredi à Joliette.