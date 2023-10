Pierre Bruneau sera honoré à l'Assemblée nationale

Même s’il est retraité depuis un an, l’ancien chef d’antenne Pierre Bruneau continue de récolter les honneurs de sa longue et brillante carrière.

Celui qui a couvert plus d’une trentaine de soirées électorales municipales, provinciales et nationales, dont 25 comme chef d’antenne à TVA, recevra le prix René-Lévesque, décerné à un journaliste, en novembre prochain.

Sa nomination a été annoncée mercredi lors du dévoilement des lauréats des Prix du Québec 2023, qui constituent la plus haute distinction décernée par le gouvernement du Québec en culture et en science.

Ces prix soulignent le parcours exceptionnel de personnes qui contribuent à l'essor de leur domaine, repoussent les limites de la connaissance et font rayonner le Québec au-delà de ses frontières.

Rappelons que l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision avait salué, en avril dernier à Toronto, la carrière cinquantenaire de Pierre Bruneau, qui a occupé pendant 46 ans le rôle de chef d’antenne à TVA.

La comédienne Marie Tifo et le comédien dramaturge Robert Lalonde seront également récompensés lors de cette soirée organisée par le gouvernement du Québec.

En plus de l'hommage qui leur sera rendu, les récipiendaires recevront une bourse de 30 000$, à l'exception de la docteure en neurosciences Marie-France Marin, lauréate du prix Relève scientifique, qui se verra remettre 10 000$.

Les méritants obtiendront une médaille en argent gravée à leur nom, un parchemin calligraphié et signé par le premier ministre du Québec et par le ministre responsable ainsi qu'une épinglette en argent plaqué or.

La cérémonie de remise aura lieu le 22 novembre, au Palais Montcalm.