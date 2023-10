Plus de 5000 pères Noël recherchés

Il manquerait plus de 5000 pères Noël cette année dans plusieurs régions du Québec, selon le constat de la fondation Opération Père Noël, qui a démarré sa 29e campagne mercredi.

Les régions affectées par ce manque de main-d’œuvre sont notamment la Mauricie, Lanaudière, l’Outaouais, l’Estrie, la Gaspésie et la Côte-Nord ainsi que le secteur de la Montérégie-Ouest, selon l’organisme qui a mis en ligne un formulaire pour devenir père Noël.

En fonction des lettres de plus en plus d’enfants dans le besoin, la fondation va par la suite communiquer avec chaque père Noël avec des instructions sur la remise de cadeaux et pour couvrir le lieu où il sera affecté.

«Nous prévoyons recevoir 28 000 lettres d’enfants dans le besoin, soit une augmentation de près de 15% depuis l’an dernier», a indiqué par communiqué Thérèse Guillemette, mère Noël et cofondatrice de la fondation Opération Père Noël.

«Nous faisons appel à la générosité des gens, afin que tous les enfants puissent vivre un moment magique le matin du 25 décembre», a exhorté la cofondatrice de la fondation Opération Père Noël.

«Plusieurs jeunes ne demandent pas une gâterie, mais plutôt de combler des besoins essentiels, comme d’avoir un manteau, des bottes ou même de la nourriture», a ajouté par ailleurs Mme Guillemette.