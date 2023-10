Plusieurs postes vacants dans les palais de justice de l’Est-du-Québec

Le manque de personnel entraine des répercussions dans les palais de justice de l’Est-du-Québec, où une dizaine de postes sont toujours vacants dans l’appareil judiciaire de la région.

Il y a de la pression sur le personnel qui est en place. Les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et de la Côte-Nord comptent six palais de justice et sept points de services.

Selon les dernières données du ministère de la Justice, neuf postes sont à pourvoir pour des corps d’emploi comme greffiers-audienciers, techniciens juridiques, auxiliaires de bureau et adjoints à la magistrature.

Malgré une légère amélioration par rapport à l’an dernier, le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec souligne que le manque de personnel a des impacts sur ses membres en poste actuellement.

Bien souvent, des employés des palais de justice doivent remplacer les greffiers-audienciers en salle de cour en raison de la rareté de main-d’œuvre.

Il s’agit de petites équipes dans les palais de justice de la région.

«On a un roulement de personnel épouvantable dans les palais de justice. Donc, les nouvelles personnes qui entrent en poste, bien malheureusement, après un certain temps, démissionnent ou vont se trouver un autre emploi à l’intérieur de l’appareil gouvernemental ou même au niveau municipal où les conditions de travail sont plus importantes. Ça fait en sorte que ça met de la pression sur le personnel qui est déjà en place, parce que, vous savez, former des gens dans l’appareil judiciaire, ça prend quand même du temps», a expliqué Céline Bonneau, présidente régionale du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec.

Le syndicat croit que l’amélioration des conditions de travail, une hausse des salaires et davantage de formation vont aider au recrutement à la rétention de personnel dans les palais de justice.

Le ministère de la Justice affirme que la bonne collaboration entre les intervenants et les palais de justice de divers districts permet de limiter les impacts de la pénurie de main-d’œuvre sur les services à la population.

Près de 90% des postes de soutien au processus judiciaire sont pourvus dans les palais de justice de la province.

Le ministère a indiqué travailler de façon continue pour se positionner comme un employeur de choix et pour favoriser la rétention.