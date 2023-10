Prix de l’essence à Québec: les détaillants doivent s’expliquer, selon Fitzgibbon

Les détaillants d’essence doivent justifier leurs généreuses marges de profits dans la région de Québec, où le prix à la pompe est anormalement élevé, croit Pierre Fitzgibbon, qui demande au bureau fédéral de la concurrence d’ouvrir une enquête.

«Ça prend une enquête, puis loin de moi l’idée de dire qu’il y a eu de la collusion. Mais, il faut que le Bureau de la concurrence regarde, fasse des analyses au niveau des compétences pour déterminer s’il y a eu une concertation entre les joueurs», a dit le ministre de l’Économie, mercredi, en point de presse au parlement.

Il présentait alors un avis de la Régie de l’énergie qui constate ce qui était déjà connu de tous : les automobilistes paient plus cher leur carburant dans la Capitale-Nationale que partout ailleurs au Québec.

Rappelons que la Régie a produit ce document à la demande de Pierre Fitzgibbon, après que notre Bureau parlementaire a questionné le ministre de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien, en marge d’un caucus de la CAQ au Saguenay, en septembre dernier.

À ce moment, il y avait un écart de 22 cents entre le prix à la pompe dans les deux régions. Mercredi, cet écart était de plus de 16 cents.

Gourmandise

Comme l’indiquait déjà le CAA-Québec en mars dernier, ce phénomène s’explique par la gourmandise des détaillants de la région qui se réservent des marges de profit anormalement élevées par rapport à la norme provinciale.

Les marges de détail estimées dans la région de Québec sont au-dessus de la moyenne depuis 2021, et elles ont progressé de 10,6 cents le litre entre 2018 et 2023, passant de 4,37 à 14,97 cents. «En 2023, seules trois régions présentaient des marges de détails plus élevées, soit le Nord-du-Québec, la Côte-Nord et le Bas-Saint-Laurent», peut-on lire dans l’avis.

Préoccupé par la situation, M Fitzgibbon a convoqué les patrons des cinq principaux détaillants d’essence de la région de Québec, soit Couche-Tard, Pétroles Cadeko, Harnois Énergie, Costco Wholesale Canada et Sobeys afin de savoir «ce qui justifierait cette marge additionnelle».

À eux cinq, ces détaillants contrôlent près de 85% du marché dans la région, alors qu’ils ne comptent que pour 70% des volumes de vente dans le reste du Québec, a souligné le ministre.

Pas de prix plafond

Interrogé sur les moyens de régler cette situation qui coûte cher aux automobilistes de Québec, Pierre Fitzgibbon a soutenu l’importance de la concurrence. Selon lui, le gouvernement n’a pas intérêt à intervenir en fixant, par exemple, un plafond pour les marges des détaillants.

«Il y a beaucoup de désavantages à ça [...]. Fixer un prix plafond, techniquement, tout le monde s’en va au plafond, alors je n’irai pas jouer à tous les jours sur le prix, ce n’est pas le métier que je suis venu faire», a-t-il dit.

«Mais le gouvernement doit tenir compte de la population qui est fâchée», a-t-il ajouté, en précisant qu’il souhaite que la Régie de l’énergie facilite le repérage des informations sur les marges des stations d’essence.

Le prix moyen du litre d’essence dans chaque région aujourd’hui

Capitale-Nationale: 174,4 cents

Centre-du-Québec: 172,9 cents

Côte-Nord: 171,1 cents

Estrie: 170 cents

Mauricie: 169,9 cents

Bas Saint-Laurent: 169,8 cents

Gaspésie: 169,4 cents

Chaudière-Appalaches: 169,4 cents

Montréal: 168,3 cents

Laval: 168,1 cents

Lanaudière: 167,2 cents

Laurentides: 166,4 cents

Montérégie: 166,3 cents

Outaouais: 165,7 cents

Abitibi-Téminscamingue: 164 cents

Saguenay Lac-Saint-Jean: 157,7 cents

Source: CAA-Québec

