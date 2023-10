Puissant plaidoyer d’un Gazaoui: «Je suis un être humain, j’ai le droit de vivre!»

Ancien journaliste recyclé dans l’humour, Nabil Diab livre un puissant plaidoyer. Le résident de Gaza demande que «cesse le massacre» des civils».

«Personnellement, j’ai vécu six guerres à Gaza. Cette guerre-là est complètement différente. C’est un génocide ce qui se passe à Gaza. En 19 jours, plus de 6000 morts et des centaines de familles sont complètement effacées du registre civil. C’est incroyable, on va vit la gazastrophe», dénonce M. Diab en entrevue au Québec Matin.

Israël se livre à des bombardements incessants dans la bande de Gaza depuis l’attaque du Hamas. Le premier ministre Benyamin Nétanyahou a promis d’éradiquer le groupe terroriste.

«Ils [les Israéliens] ont rasé des cités, des centaines d’immeubles. Ils ont bombardé des hôpitaux. Sous le prétexte de détruire l’infrastructure du Hamas, ils ont tué plus de 2000 enfants innoncents», lance Nabil Diab avec colère. «Pourquoi?», clame l’homme dont la maison a été bombardée.

«Je veux que ce massacre s’arrête immédiatement»

L’aide humanitaire entre au compte-goutte à Gaza et d’ici de ce soir, faute de carburant, l’ONU pourrait devoir cesser son opération pour venir en aide aux Gazaouis.

«Il n’y a rien à Gaza. Pas de carburant, pas de nourriture. Je ne veux pas manger. Je veux que ce massacre s’arrête immédiatement! Je suis un être humain, j’ai le droit de vivre! Je suis comme tout le monde», appuie M. Diab.

Il n’a pas l’intention de quitter Gaza, car demande-t-il «pour aller où?» «À Gaza, personne n’est en sécurité», clame-t-il.

En 2014, il quitte le journalisme pour se consacrer à l’humour, «pour faire rire les enfants et les gens, pour faire de la comédiethérapie». C’est sa façon de changer les choses.

Nabil Diab est du côté de la vie. «Je suis contre la mort de civils palestiniens, israéliens ou extraterrestres. Je suis contre la mort des civils», martèle-t-il.

