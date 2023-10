Richard Roundtree, star de «Shaft», est décédé à l'âge de 81 ans

Richard Roundtree est décédé à l'âge de 81 ans.

Le manager de la star de Shaft, Patrick McMinn, a confirmé à Variety qu'il s'était éteint, mardi (24 oct. 23), des suites d'une bataille contre le cancer du pancréas.

« Le travail et la carrière de Richard ont constitué un tournant pour les hommes afro-américains de premier plan au cinéma, a déclaré Patrick McMinn dans son communiqué. L'impact qu'il a eu sur l'industrie ne saurait être exagéré. »

Né le 9 juillet 1942 à Rochester, dans l'état de New York, Richard Roundtree a brièvement fréquenté la Southern Illinois University avant d'abandonner ses études pour se lancer dans le mannequinat. Il a rejoint la Negro Ensemble Company à la fin des années 1960 et a commencé à jouer dans des productions scéniques new-yorkaises, avant d'être choisi à l'âge de 28 ans pour incarner le détective John Shaft dans le thriller d'action Blaxploitation de Gordon Parks de 1971, Shaft, les nuits rouges de Harlem.

Richard Roundtree a repris son rôle dans Les Nouveaux exploits de Shaft, puis Shaft contre les trafiquants d'hommes, ainsi que dans une courte série télévisée. Il est revenu dans la peau de son personnage pour la nouvelle version de 2000 avec Samuel L. Jackson et de nouveau en 2019.

Richard Roundtree est également apparu dans des films tels que Se7en, Brick et Speed Racer et des séries telles que Roots, Magnum, Le Prince de Bel-Air, Alias, Desperate Housewives, Heroes et La Croisière s'amuse. Il laisse dans le deuil ses quatre filles, Nicole, Tayler, Morgan et Kelli, ainsi que son fils James.