Rivière-Éternité: deux maisons démolies, dont celle d'un couple de septuagénaires

Un couple de septuagénaires de Rivière-Éternité, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est contraint de vivre dans son motorisé depuis le sinistre de juillet dernier, est maintenant résigné à devoir faire démolir sa maison.

«Il y a une senteur qui est vraiment intolérable», a constaté Yves Dufour en ouvrant la porte en compagnie de TVA Nouvelles. Lui et sa conjointe reviennent de temps à autre pour cueillir quelques objets.

M. Dufour et sa conjointe ont perdu espoir de revenir un jour dans leur résidence. À moins d'un revirement de situation, le bâtiment sera démoli dans quelques mois.

«L'odeur est imprégnée dans les fauteuils et notre linge...», a-t-il expliqué. «Le sous-sol est devenu un centre de champignons...»

La maison avait reçu une importante quantité d'eau et de boue le 1er juillet dernier. Leur domicile étant inhabitable, ils ont passé l'été dans leur motorisé sur le terrain, en attendant des nouvelles du ministère de la Sécurité publique.

Les trois occupants de la maison touchaient un dédommagement de 40 $ par jour par personne. Il y a un mois, il leur a été recommandé de prendre un logement pour l'hiver.

«Ils nous ont dit qu'avec notre 120 dollars par jour, on pourrait se payer un logement», a raconté M. Dufour. «On s'est quand même acheté du linge, des matelas, des meubles. Notre loyer nous coûte 750 dollars par mois, mais on ne fait pas d'argent! On s'endette, plutôt...»

Sur les instructions du ministère de la Sécurité publique, les Dufour ont demandé deux soumissions pour des travaux de réfection sur leur résidence. Le montant des travaux s'annonce trop élevé, selon les barèmes de Québec. Yves Dufour s'attend plutôt à toucher la compensation pour la démolition.

«Construire à neuf à l'âge de 75 ans...je n'ai pas le goût de recommencer à zéro», a-t-il témoigné.

À environ 500 mètres plus loin, une autre résidence affectée par les pluies du 1er juillet sera démolie, celle-là sur la rue Principale.

En septembre dernier, les propriétaires de cette maison, qui comptait deux enfants, ont aussi choisi la démolition, à contrecœur.

L'opération est prévue d'ici quelques semaines. Ce délai laisse supposer que la maison des Dufour vivra un dernier hiver.

«On arrive déjà au début de novembre», a observé la directrice générale de Rivière-Éternité, Sandra Côté. «Il n'y a pas encore de soumission demandée.»

Le deuil est à faire pour les Dufour. La maison avait été construite par le père de la femme. «Elle pleure, et on la console...», dit M. Dufour.

Quand une maison est démolie dans ces circonstances, le terrain est revendu 1 $ par les propriétaires à la municipalité, qui décide ensuite de sa vocation. Chose certaine, il n'est pas question d'autoriser une nouvelle construction sur un terrain considéré sinistré.