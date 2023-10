Shawn Levy très optimiste pour diriger le prochain Star Wars

Kathy Kennedy, la productrice de Star Wars, lui a donné carte blanche.

C'est ce qu'a confié Shawn Levy dans une interview accordée à Variety et publiée le 23 octobre 2023. Le réalisateur de Deadpool développe en effet un film dans la franchise de La Guerre des étoiles.

« Lorsque Kathy Kennedy m'a proposé de faire un film sur Star Wars, elle m'a demandé de faire un film de Shawn Levy. "Je veux une histoire et un ton qui vous ressemblent, qui reflètent vos goûts et ce que vous apportez à vos films, avec une histoire de Star Wars" », s'est souvenu Shawn Levy en parlant de son engagement. « Je me suis donc senti très fort. Malheureusement, nous n'en sommes qu'au début, car le processus de développement a été brusquement interrompu (en raison de la grève de la WGA), mais je me sens tout à fait capable de faire confiance à mon instinct dans le développement de cette histoire et de ce film. »

Lorsqu'on lui a demandé si son expérience sur le troisième film Deadpool pouvait le préparer à travailler dans l'univers Star Wars, le réalisateur a répondu : « L'expérience que je vis actuellement avec Marvel sur Deadpool me montre directement qu'il est vraiment possible de se sentir autonome et de faire un travail personnel dans la réalisation d'un film au sein d'un univers qui est plus grand que n'importe quel film. Mon film Deadpool est en train de devenir exactement ce que Ryan (Reynolds) et moi avions espéré lorsque nous avons commencé. J'aborde donc le développement de mon film Star Wars avec le même optimisme et la conviction que mon instinct me guidera. »