Tarifs d’électricité: les hausses plafonnées à 3%, jure Legault

Les hausses de tarifs d’électricité résidentiels seront toujours plafonnées à 3% sous un gouvernement de la CAQ, jure François Legault, même si le PDG d'Hydro-Québec penche pour une augmentation de la facture.

Le premier ministre a rencontré lundi le nouveau grand patron d’Hydro-Québec, Michael Sabia. Il dit avoir mis cartes sur table.

«J’ai été on ne peut plus clair. Quand on regarde les tarifs résidentiels au Québec, il n’est pas question de les augmenter de plus que le moindre de l’inflation ou 3%, a promis mercredi François Legault. Les augmentations de tarifs d’Hydro-Québec n’excéderont jamais l’inflation ou 3%, le moindre des deux, contrairement à ce qui a été fait dans le passé par le Parti libéral et par le Parti Québécois [...] le gouvernement de la CAQ ne fera jamais ça!»

Le premier ministre assure du même souffle que le mégaprojet de la suédoise Northvolt, une usine de batteries pour véhicules électriques en Montérégie, n’aura pas d’impact sur les tarifs pour les citoyens.

«Je veux rassurer tous les Québécois, ce qu’on est en train de faire avec Northvolt, la batterie, ça va être payant, ça n’aura aucun impact sur les tarifs résidentiels», a-t-il dit.

Radio-Canada a révélé mercredi des propos tenus par le PDG d’Hydro-Québec dans une rencontre Zoom avec les employés de la société d’État en septembre. Il y précise que les tarifs de la société d’État devraient être augmentés dans les prochaines années en raison des coûts des nouveaux approvisionnements qui seront plus élevés. «L’électricité n’est plus une commodité. Au Québec, il y a, depuis des années et des décennies, la perception que l’électricité est abondante avec des surplus importants. [...] Il faut ajuster des prix pour mieux refléter la réalité que l’électricité est devenue maintenant un actif précieux», insiste-t-il.

Talonné à ce sujet par les solidaires au Salon bleu, François Legault a rétorqué qu’Hydro-Québec appartient à 100% au gouvernement du Québec, donc aux Québécois.

Fitzgibbon modifiera la loi

En matinée, son superministre de l’Économie et de l’Énergie avait été plus nuancé sur ce qui arrivera après le 31 mars 2025, date à laquelle la loi plafonnant les tarifs hydroélectriques à 3% prend fin. «Après ça, on verra!», avait lancé Pierre Fitziggon, en mêlée de presse.

Le ministre avait aussi rappelé que c’est la Régie de l’énergie qui serait alors responsable de juger de la tarification. «La Régie fait un travail pour revoir le coût de services et, basé sur ça, souvent, on a des tarifs qui vont augmenter. M. Sabia a dit que probablement que les coûts de services vont augmenter, donc la Régie va peut-être décider qu’il y aurait peut-être des coûts additionnels».

Mais après la sortie de son chef, le ministre a modifié son discours. «M. Legault a annoncé son intention politique, au niveau législatif, il faut (donc) faire quelques chose», a-t-il convenu. M. Fitzgibbon a admis qu'il devra donc changer la loi pour éviter un choc tarifaire aux Québécois en 2025.