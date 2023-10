Triste record des demandes d'aide alimentaire en Mauricie–Centre-du-Québec

L'insécurité alimentaire gagne du terrain en Mauricie et dans le Centre-du-Québec. Dans son bilan de l'année, Moisson Mauricie-Centre-du-Québec enregistre un triste record de demandes d'aides.

«On était, en 2019, à environ 25 000 personnes aidées par mois. On est à 35 000 actuellement», a exposé le président de l’organisme, Jean Pellerin.

«C'est 40% d'augmentation et je pense qu'on n'a pas tout vu», a-t-il ajouté en faisant référence à la situation économique actuelle.

L'écart se creuse pour la banque alimentaire alors qu'elle constate une importante diminution de denrées. «C'est triste de voir autant de personnes ayant autant de besoins et qu'on ne peut même pas répondre à 100 % à leurs besoins parce que nous-même on manque de denrées», a exprimé le directeur général Gaël Chantrel.

Les paniers offerts par les banques alimentaires sont de plus en plus petits. Les répercussions se font sentir chez des organismes qui œuvrent auprès des gens en situation de pauvreté comme COMSEP. «C'est sûr que nos gens, ils mangent moins et ils mangent moins bien, a constaté la coordonnatrice adjointe Marie-Josée Tardif. Il y a une banque alimentaire qui nous expliquait qu'elle avait été obligée de couper les choux en trois. Puis, c'était soit un tiers de chou ou deux tomates qu'elle donnait comme légumes.»

Même constat pour Nathalie Roberge, qui a recours à l'aide alimentaire. «Le sac est vraiment plus petit. Les fruits, parfois, on n'en a rien qu'un par semaine.»

Elle fait partie d'un groupe qui tente de sauver des coûts alimentaires en mettant la main à la pâte aux Cuisines collectives de Francheville. Le nombre d'inscriptions pour faire partie de ces ateliers explose, tout comme pour les activités alimentaires de COMSEP. L'organisme peine à répondre aux demandes qu'elle a pour ses plats offerts à 2$. «Avant, on en faisait 50 portions, puis c'était suffisant. Mais là, on s'est rendu compte les deux dernières semaines qu'on avait besoin d'une centaine de portions, sinon plus!», a observé Marie-Josée Tardif.

Les banques alimentaires demandent une aide financière d'urgence au gouvernement du Québec de 18 millions $. «Ça représente finalement que 2,5 kilos de plus pour les personnes qu'on aide. Donc, ce n'est vraiment pas de l'abondance.»

Chaque dollar reçu par Moisson Mauricie–Centre-du-Québec permet de générer 21$ de denrées.