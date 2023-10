Tuerie à Lewiston: la population terrifiée et en quête de réponses

De nombreux citoyens de Lewiston se sont massés près de l’hôpital de la ville, mercredi soir, en quête de proches dont ils sont sans nouvelles après la tuerie commise dans un salon de quilles, un restaurant et un centre de distribution de Lewiston, dans le Maine.

Selon le Sun Journal, au moins une vingtaine de personnes se trouvaient à l’extérieur du Centre médical du centre du Maine, où ils espéraient avoir des nouvelles de leurs proches.

Parmi eux se trouvaient Kathy Lebel, la copropriétaire du resto-bar Schemengees, l’un des deux théâtres de la tuerie qui a fait au moins 16 morts et une cinquantaine de blessés. Mme Lebel n’était pas sur place à l’arrivée du tireur.

Selon elle, les clients s’amusaient lorsque le tireur est entré et a ouvert le feu.

«C’était tout simplement une soirée agréable où les gens jouaient aux poches. C’est la dernière chose à laquelle on peut s’attendre, non? Je me sens comme si tout ça était un cauchemar», a-t-elle confié au quotidien.

Une autre personne qui se tenait à l’extérieur de l’hôpital a expliqué au Sun Journal qu’un de ses amis participait à la soirée de poches du Schemengees. Depuis la tuerie, il ne répond plus à son téléphone, a-t-elle dit.

Les gens sur place étaient invités à donner leurs noms et ceux des gens qu’ils recherchaient à des gardes de sécurité et membres du personnel, qui pouvaient ensuite faire des vérifications.

Nichoel Wyman Arel, pour sa part, rentrait chez elle avec sa fille lorsqu’elle a vu des gens s’enfuir en courant du salon de quilles.

«Il y avait tellement de voitures de police, tellement d’ambulances. On tentait de comprendre ce qui se produisait. Est-ce que c’était une autre alerte à la bombe ou une fuite de gaz», a raconté à CNN la mère de famille qui a filmé la scène.

Mme Wyman Arel a raconté avoir vu au moins une personne qui semblait saigner de l’abdomen sortir du commerce avec l’aide d’autres gens.

Un conseiller municipal qui habite à un demi-kilomètre du salon de quilles a raconté à CNN être effrayé par les événements, lui qui vit à proximité d’un boisé. «Nous avons barré toutes les portes, nous avons attrapé nos armes et nous attendons», a raconté Robert McCarthy, à CNN.