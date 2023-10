Un inspecteur en bâtiment de Chandler dans la tourmente

Un inspecteur en bâtiment de Chandler, en Gaspésie, est visé par plus d’une dizaine de plaintes déposées dans deux regroupements d’inspecteurs en bâtiment du Québec.

Raynald Leblanc est bien connu à Chandler parce qu’il occupe un siège de conseiller municipal depuis 2021. Depuis deux ans, son nom retient aussi l’attention auprès des associations qui représentent des inspecteurs en bâtiment du Québec.

« Je vous dirais que depuis deux ans, on peut penser qu’il y a eu au moins une dizaine de personnes qui nous ont contactés pour avoir des informations et qui cherchaient à joindre le monsieur en question», affirme le vice-président et directeur général de l’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec, Danny McNicoll.

M. Leblanc n’est pas membre de l’Association des inspecteurs en bâtiment du Québec.

Les plaintes formulées envers l’homme font état du même stratagème.

« L’inspecteur en question réaliserait l’inspection, récupérerait les sous, mais ne produirait jamais le rapport», raconte M.McNicoll.

Radié

Raynald Leblanc a été radié en 2021 pour avoir enfreint le code de pratique et déontologique.

« Il a été averti, mais il a décidé de continuer dans cette voie-là. C’est vraiment regrettable pour les clients. Ça porte un mauvais jugement sur notre association au Québec et aussi sur les inspecteurs en bâtiment au Québec», indique Tony Porowski, le président de InterNachi.

Une ancienne cliente des Inspections de l’Est , qui nous a demandé de protéger son identité, affirme que l’inspecteur Leblanc a attendu deux mois avant de lui remettre le rapport d’inspection de la résidence qu’elle rêvait d’acheter avec son conjoint. Il avait promis de le faire en quelques jours.

« Chaque semaine, on le relançait et il nous disait : vendredi vous allez l’avoir sans faute. On l’a relancé jusqu’à tant qu’on lui dise qu’on allait appeler la police. (...) Nous, à ce moment-là, on est en processus c’est vraiment le papier qui nous manquait, c’est sûr qu’on avait l’effet d’urgence aussi. »

«On peut comprendre de façon conséquentielle qu’il y a des gens qui ont acheté un bâtiment sans connaître l’état de santé de la maison et qui vont se ramasser plusieurs problèmes»

Il nie tout

Rejoint au téléphone, le principal concerné assure que personne n’a été floué et qu’il a même dédommagé certains clients. Il évoque divers problèmes personnels.

«J’ai en m’a possession des preuves qui démontrent qu’il y a des faussetés qui sont véhiculées à mon sujet. C’est clair. J’ai soumis ça à mon procureur et on va regarder au cours des prochains jours si on entame des poursuites dans ce dossier-là. (...) J’ai des preuves que je n’ai floué personne.»

À la suite de la médiatisation de l’affaire, le conseiller municipal réfléchit à son avenir politique.

Selon nos informations, en raison de la tournure des événements, le dossier serait entre les mains de l’UPAC.

La Sûreté du Québec est bien au fait du modus operandi de l’homme d’affaires, mais comme le dossier relève du civil, les policiers ont un pouvoir limité.

À l’heure actuelle, tout le monde peut s’improviser inspecteur en bâtiment au Québec, mais le gouvernement Québec s’apprête à adopter un règlement pour mieux encadrer le métier.