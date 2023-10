Un restaurant charge des frais pour enfants turbulents

Un restaurant de la Géorgie a été vivement dénoncé sur les réseaux sociaux pour avoir mis en place des frais supplémentaires destinés aux adultes «incapables d’être parents», selon l’établissement.

«Le propriétaire est venu me voir et m’a dit qu’il ajouterait 50$ à ma facture à cause du comportement de mon enfant. Il regardait sa tablette jusqu’à l’arrivée du repas, a mangé sa nourriture et ma femme l’a sorti dehors pendant que j’attendais pour payer», a témoigné un père en attribuant une seule étoile au restaurant sur Tripadvisor la semaine dernière, selon ce qu’a rapporté The Mirror.

S’il est vrai que les enfants incontrôlables peuvent devenir dérangeants pour les tables environnantes au restaurant, de nombreux internautes ont déploré, mardi, l’approche de l’établissement Toccoa Riverside en Géorgie, pour avoir indiqué sur son menu un supplément «pour les adultes incapables d’être parents $$$», selon le média britannique.

Si le montant de la surcharge n’est pas précisé sur le menu, le partage du document mardi sur la plateforme Reddit a fait ressurgir des témoignages de parents qui auraient été mal reçus par les propriétaires des lieux en raison de leurs enfants, et qui ont été obligés de payer jusqu’à 50$ de plus.

«Si vous avez des enfants, évitez cet endroit à tout prix. [...] Le propriétaire le plus irrespectueux a fait une énorme scène devant tout le restaurant parce que nos enfants “couraient à travers le restaurant” – ils étaient au bord de la rivière. On nous a dit “d’aller chez Burger King et Walmart” et que nous étions de mauvais parents», aurait relaté l’un d’entre eux.

Des internautes ont déploré le caractère arbitraire de la surcharge.

«Qu’est-ce qui est considéré comme un “adulte incapable d’être parent”? Il n’y a aucun fondement pour facturer un supplément si cela devait se produire», a réagi une internaute sur Reddit, en dessous de l’image partagée mardi vue à plus de 13 000 reprises.

