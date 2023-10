Véhicules électriques: «les taux d’intérêt viennent freiner les achats»

Bien que les véhicules électriques aient gagné en popularité dans la province, de moins en moins de personnes sont en mesure de se les procurer.

• À lire aussi: «Le cycle de hausse du taux directeur semble être à sa fin»

• À lire aussi: Comparaison de métropoles: l’élan économique de Montréal s’est essoufflé

Il y a un an, il fallait s’armer de patience pour en obtenir un. En moyenne, les listes d’attentes pouvaient aller jusqu’à deux ans selon les modèles.

Voilà qu’ils sont revenus en stocks, mais ceux-ci ne s’écoulent pas en raison de leur prix très élevé que les automobilistes sont tout simplement incapables de payer en ce contexte inflationniste.

«Les gens veulent un véhicule électrique et savent qu’ils pourront économiser avec un véhicule électrique, sauf que les taux d’intérêt viennent freiner les achats», explique Simon-Pierre Rioux, fondateur et porte-parole de l’association des véhicules électriques du Québec.

Toutefois, les voitures électriques dites «abordables» se vendent près de 40 000 dollars. Les modèles les plus populaires auprès des consommateurs sont entre autres la Hyundai Kona, la Tesla modèle 3 et la Chevrolet Bolt.

M. Rioux soutient toutefois qu’avec les deux subventions du gouvernement allant jusqu’à 12 000$, le véhicule électrique demeure plus abordable qu’un véhicule à essence.

«Le prix moyen est de 66 000$ pour un véhicule à essence et 73 000$ pour un véhicule électrique», dit M. Rioux. «Il y a une différence de 7000$, donc même si j’achète le véhicule électrique, avec l’incitatif il va coûter moins cher.»

Vers des véhicules électriques moins dispendieux?

Honda et General Motors ont annoncé mercredi qu'ils mettaient fin à leur projet de 5 milliards de dollars visant à développer ensemble des véhicules électriques à prix plus abordables un an seulement après avoir annoncé leur plan.

M. Rioux estime que l’espoir de payer moins cher pour un véhicule électrique est simplement «reporté à plus tard».

Voyez l’entrevue ci-dessus.