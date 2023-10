Voyeurisme: recherché pour avoir filmé des étudiantes dans les douches de l’Université de Toronto

La police de Toronto cherche à identifier un homme qui aurait été aperçu en train de flâner dans les toilettes des femmes et les douches non genrées, où il aurait filmé de jeunes étudiantes à leur insu en passant son cellulaire sous la porte.

«Le service de police de Toronto a pris en charge l'enquête et, en collaboration avec le service de sécurité du campus de l'Université de Toronto, enquête actuellement sur sept incidents au total», a relaté mardi le corps policier dans un communiqué, rapporté par le «Toronto Star».

Dans chacun des incidents, qui se seraient produits entre juillet et octobre sur le campus de Saint-George de l’université torontoise, un homme à la stature moyenne et aux cheveux noirs, mesurant entre 5 pieds 2 et 5 pieds 7, aurait été aperçu alors qu’il flânait dans les toilettes pour femmes ou les douches non genrées.

News Release - Suspect Sought in Voyeurism Investigation, Spadina Avenue and Willcocks Street areahttps://t.co/Wg4PNAMRQy pic.twitter.com/qW4Gyl1fUO — Toronto Police (@TorontoPolice) October 24, 2023

À quelques reprises, l’homme vêtu d’un sweat à capuche blanc et gris, d’un pantalon noir et de crocs de couleur foncée aurait au passage positionné un cellulaire sous la porte de douche de façon à filmer ses victimes à leur insu, peut-on lire.

Ces dernières étaient âgées de 14 à 21 ans, a précisé le corps policier.

La police invite quiconque détiendrait des informations pour permettre d’identifier le suspect à la contacter au 416-808-5200.