Agora: la tournée d’adieu de Sum 41 s’arrêtera à Québec

Les inconditionnels de Sum 41 de la région de Québec auront une dernière occasion de les voir lors de la tournée d’adieu du groupe punk rock canadien.

Sum 41 profitera d’un séjour au Québec pour monter sur la scène de l’Agora du Port de Québec, le 8 août 2024, a annoncé le promoteur Bleufeu.

Le quintette mené par Deryck Whibley, qui a connu la gloire au début du millénaire grâce aux succès Fat Lip, In Too Deep, Still Waiting et The Hell Song, avait annoncé au printemps qu’il mettrait un terme à ses activités après la sortie de son prochain album, Heaven and Hell, et une tournée en 2024.

Écoutez le segment culturel avec Anaïs Guertin-Lacroix via QUB radio :

Outre Québec, seulement les concerts à Saguenay, le 7 août, et à Victoriaville, le 9 août, sont à l’agenda du groupe dans la province.

La première partie sera assurée par une autre formation canadienne, Pup.

Les billets seront mis en vente à midi, le 1er novembre.