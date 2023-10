Après la chaleur : la neige déjà aux portes du sud du Québec

Les bottes et les manteaux d’hiver devraient rapidement remplacer les petites vestes et les baskets puisque la neige va commencer à apparaître dans les prochains jours, même dans le sud de la province.

Après déjà deux journées où le mercure a frôlé les 20 °C, il est difficile d’imaginer l’arrivée d’un tapis blanc, et pourtant.

« Pour les régions au sud du Lac-Saint-Jean, on peut estimer qu’on devrait recevoir un peu de neige au début de la semaine prochaine », a indiqué jeudi Simon Legault, météorologue à Environnement Canada.

Si les habitants du Grand Montréal arrivent à passer au travers, ce n’est pas nécessairement le cas de ceux des Laurentides ou encore de Québec.

Tout le sud de la Belle Province devra cependant accepter la fin des jours plus doux dès vendredi, où les températures devraient chuter et se retrouver en dessous des normales de saison, qui se situent généralement autour de 10°.

« La fin du mois d'octobre et le début du mois de novembre sont une période propice pour avoir un peu de neige », a rappelé le météorologue.

Mais pas de panique, la neige ne devrait rester que quelques jours avant de disparaître au cours du mois de novembre, croit M. Legault.

« On est quand même parti pour une période plus froide, c’est possible qu’à quelques moments on ait des précipitations de neige dans les prochaines semaines, mais je ne peux pas dire non plus que c’est le début de l’hiver », a-t-il souligné.

Des températures contrastées en octobre

Il n’y a donc rien d’exceptionnel à commencer à ressentir du temps plus frais en cette période de l’année, qui correspond à un « automne standard », mais le contraste est plus frappant en raison des records de chaleur battus il y a à peine quelques semaines.

« Dans le même mois, qu’on ait les deux extrêmes, ça rend assez difficile de se préparer mentalement et physiquement », a reconnu le météorologue.

La température des derniers jours près de 20° n’était pas exceptionnelle. Par exemple, le record pour un 25 octobre au Québec est de 24,6 °C en 2022.

« C’est vrai qu’il est tard dans la saison pour des températures aussi élevées, mais ce n’est vraiment pas inconcevable qu’on vive des 20° à ce temps-ci de l’année », a nuancé M. Legault.