Cadre financier du transport collectif: des élus lancent un cri du cœur

Des élus ont uni leurs voix jeudi après-midi pour dénoncer le cadre financier du transport collectif métropolitain proposé par la ministre Geneviève Guilbault qui prévoit des coupures importantes.

En effet, les maires et mairesses du Grand-Montréal estiment que cette proposition «ne tient pas la route», comme l’a exprimé Martin Dufour, le maire de Repentigny.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, s’est jointe à lui, affirmant que «cette offre-là n’est pas sérieuse, mais on est prêt à négocier [...] pour éviter cette catastrophe».

Le transport collectif est une solution à la congestion, notamment, selon la mairesse de Longueuil.

«On veut négocier, mais pas sur la place publique», a ajouté la mairesse de Mercier.

Le gouvernement Legault souhait réduire le financement aux sociétés de transport collectif.

La diminution de l’offre de service, comme la fin du métro de Montréal à 23 heures, fait partie des scénarios envisagés.

Valérie Plante a laissé entendre que les conséquences d'un tel cadre financier pourraient être dramatiques pour la région métropolitaine.

«Quand on parle de coupures dans le service, ça peut porter atteinte à la Ville de Montréal, ça affecte son potentiel économique. Par exemple, le métro qui ferme à 23h, les gens n’ont plus de transport, ils sont pris sur l’île Sainte-Hélène et on doit penser à nos travailleurs essentiels», a lancé la mairesse de Montréal.

«Personne ne veut couper dans l’offre de transport collectif», a-t-elle déclaré.

«Est-ce qu’on y croit au transport collectif, au Québec ? Est-ce que c’est ça qu’on veut, plus de voitures? Parce que c’est là qu’on s’en va», s’est indigné Stéphane Boyer, le maire de Laval.

Tous les élus ont lancé unanimement un cri du cœur «pour éviter la catastrophe».