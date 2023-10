Comment peut-il avoir une arme de guerre?

Réserviste de l’armée rompu au maniement des armes, le suspect du carnage survenu dans un salon de quilles et un restaurant de Lewiston dans la Maine était en possession d’armes à feu malgré ses problèmes de santé mentale allégués. Mario Dumont déplore la situation.

«Je comprends que l’on soit chasseur, mais toute la question des armes de guerre aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, je ne sais pas ce qu’un citoyen fait avec ça? Qu’est-ce que font les gens avec une arme de guerre?» appuie notre chroniqueur.

Mario Dumont rappelle qu’il n’y a pas beaucoup de règlementation entourant la vente d’armes aux États-Unis. «Le nombre d’armes a dépassé le nombre de citoyens. On est à plus qu’une arme par citoyen et dans le Maine, il n’y a aucune règlementation liée à la santé mentale alors que dans certains États, si tu as des problèmes de santé mentale, on va t’enlever tes armes et tes munitions», explique-t-il.

Le suspect Robert Card a été hospitalisé l’été dernier pour des problèmes de santé mentale. Il aurait aussi fait des menaces. «Ce sont deux ingrédients qui devraient amener une société à se dire qu’il ne peut plus avoir d’armes à feu», ajoute Mario Dumont.

«Laisser une arme de guerre avec des munitions qu’il peut acheter à volonté à quelqu’un qui a des problèmes de santé mentale, c’est épouvantable.»

