Eaux usées: Saguenay déverse beaucoup, mais pas nécessairement plus que les autres

La ville de Saguenay trône au sommet d'un triste palmarès puisqu’elle arrive au premier rang des 10 plus grandes villes du Québec pour le nombre de déversements d'eaux usées effectués dans les cours d'eau en 2022.

La Fondation Rivières a publié son dernier relevé, en s'appuyant sur les données du ministère de l'Environnement. Avec 2957 déversements l'an dernier, Saguenay, en principe, dépasse les neuf autres plus grandes villes du Québec.

«Le nombre n'est pas l'élément le plus représentatif, a cependant prévenu le directeur-général de la Fondation, André Bélanger. Ça ne nous indique pas la taille ni la durée du déversement.»

La Fondation cherche à mesurer l'impact de ces déversements en calculant l'intensité par habitant. «On prend le nombre de déversements, et on le divise par le nombre de résidents, a précisé M. Bélanger. Si on prend pour acquis qu'un tuyau à Chicoutimi ou à Alma a la même capacité, on doit trouver une formule pour pouvoir comparer les municipalités entre elles. On peut voir s'il y a amélioration ou détérioration.»

Selon cette méthode, Saguenay se classe au deuxième rang parmi les 10 plus grandes villes, à une bonne marge de Longueuil. «Ce n'est pas agréable de constater ça», a commenté le responsable à la fois de la Commission de l'Environnement et des Travaux publics de Saguenay, le conseiller Jimmy Bouchard.

Pourquoi autant de déversements à Saguenay?

Le volume de précipitations abondantes est un facteur, comme le relief du territoire, et la capacité des conduites à absorber l'eau. Plusieurs conduites de la ville sont désuètes.

«On a eu du temps très pluvieux l'an dernier, a expliqué le conseiller. On a plusieurs conduites unitaires, c'est-à-dire qui sont autant des égouts pluviaux que sanitaires, de sorte que lorsqu'il y a de fortes précipitations, automatiquement il y a une surverse. On en aurait pour 100 millions $ pour moderniser nos conduites.»

Selon le conseiller, Québec devrait adapter le financement de ses programmes de soutien en fonction du territoire, et non au prorata de la population. «Une ville comme Saguenay a autant de surverses que la ville de Montréal, mais avec 10 fois moins de population, a-t-il déploré. Ça ne coûterait pas plus cher au gouvernement, mais l'argent serait mieux réparti, et selon les priorités, là où ça compte.»

La Fondation Rivières mesure également l'évolution des municipalités entre 2017 et 2022. Roberval fait figure d'exemple, selon l'organisme.

«Leur intensité par habitant est passée de 27 à 3, a relevé André Bélanger. C'est une très belle progression! Ils se sont vraiment attaqués au problème.»

Saguenay prévoit plusieurs travaux de réfection au cours des prochaines années.