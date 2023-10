Résumé du 20e jour de guerre Israël-Hamas

Le 26 octobre marquait la 20e journée de guerre entre Israël et le Hamas. Plus de 1400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien et 6500 personnes ont perdu la vie dans la bande de Gaza.

Voici un résumé de cette journée.

20h45 | Une roquette fait cinq blessés dans une ville frontalière égyptienne

17h15 | Les forces américaines attaquées 16 fois en Syrie et en Irak depuis le début du mois

Les forces américaines et leurs alliés ont été la cible d'au moins 16 attaques en Syrie et en Irak depuis le début du mois, a indiqué jeudi le Pentagone en blâmant des «milices soutenues par l'Iran» à l'heure de craintes d'une régionalisation du conflit entre Israël et le Hamas.

16h45 | Les familles des otages haussent le ton contre le gouvernement

Les familles d'otages retenus dans la bande de Gaza ont prévenu jeudi soir à Tel-Aviv être arrivées «au bout de leur patience» et exigé d'être reçues par le gouvernement dans la soirée.

14h45 | France: 54 tonnes d'aide humanitaire destinée à Gaza partiront samedi

Un vol spécial partira samedi pour l'Egypte afin d'acheminer 54 tonnes d'aide humanitaire d'urgence au profit des populations civiles dans la bande de Gaza, a annoncé le ministère français des Affaires étrangères jeudi.

13h30 | Le Hamas publie une liste de plus de 7000 noms de Palestiniens tués dans la guerre à Gaza

10h28 | Le Hamas estime que «près de 50 otages» israéliens ont été tués dans la bande de Gaza depuis le début des frappes israéliennes

La branche militaire du Hamas palestinien a «estimé» jeudi que «près de cinquante» otages israéliens détenus dans la bande de Gaza avaient été tués par des frappes israéliennes depuis le début de la guerre le 7 octobre.

10h27 | Une 7e victime canadienne confirmée par Affaires mondiales Canada

«AMC apporte son soutien à sept familles canadiennes de personnes décédées lors du conflit actuel, ainsi qu'aux familles de deux Canadiens disparus», a déclaré l'organisme dans un communiqué.

10h06 | Le bilan des victimes françaises tuées dans les attaques du Hamas le 7 octobre contre Israël grimpe à 35

Trente-cinq Français ont été tués dans les attaques du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre contre Israël, et neuf sont portés disparus, selon un nouveau bilan jeudi du ministère des Affaires étrangères.

9h22 | Le ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne accuse Israël de mener une «guerre par vengeance»

Le ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, a accusé jeudi Israël de mener une «guerre par vengeance» dans la bande de Gaza, estimant qu'un cessez-le-feu était «essentie» pour y acheminer l'aide humanitaire.

8h58 | Le pape et Erdogan se sont entretenus de la guerre Hamas-Israël

Le pape François a un entretien téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan sur la guerre entre le Hamas et Israël, au cours duquel il a évoqué «la situation tragique en Terre Sainte».

8h43 | Otages du Hamas: 30 poussettes vides devant la tour Eiffel

Trente poussettes vides, une par bébé, enfant ou adolescent retenus en otages par le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza depuis près de vingt jours, ont été installées jeudi à quelques mètres de la tour Eiffel à Paris.

7h00 | Israël a mené dans la nuit des «opérations ciblées» avec des chars dans Gaza

Israël a mené dans la nuit de mercredi à jeudi des «opérations ciblées» avec des chars dans le nord de la bande de Gaza.

5h10 | Bombardements israéliens: «aucun endroit n'est sûr à Gaza»

La coordinatrice des affaires humanitaires de l'ONU pour les territoires palestiniens a prévenu jeudi qu'«aucun endroit n'est sûr à Gaza», en raison des bombardements israéliens menés depuis le début de la guerre avec le Hamas le 7 octobre.

4h05 | Attaque du Hamas en Israël: Macron organisera un hommage pour les victimes françaises

Emmanuel Macron va organiser «dans les prochaines semaines» un hommage pour les victimes françaises de l'attaque sans précédent menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, a annoncé jeudi la présidence française à l'AFP.