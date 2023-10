Cole Caufield joue encore les héros

Le Canadien de Montréal a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant 4 à 3 en prolongation face aux Blue Jackets de Columbus, jeudi au Centre Bell.

À la suite d’une période de prolongation folle, où le CH a dû se défendre à quatre contre trois, Cole Caufield a inscrit le but gagnant grâce à un tir des poignets. Il a fini sa soirée de travail avec un but et deux aides.

Tandis que le Canadien (4-2-1) tirait de l’arrière 3 à 1 après 39 minutes de jeu, Mike Matheson a envoyé la rondelle dans la lucarne du gardien des Blue Jackets (3-2-2) Elvis Merzlikins, en avantage numérique, pour permettre à sa formation de retourner aux vestiaires avec un retard d’un seul but.

Les hommes de Martin St-Louis ont par la suite continué à pousser dès les premiers instants du dernier tiers. Sur une passe de Cole Caufield avec l’avantage d’un homme, Sean Monahan a trompé la vigilance du cerbère de Columbus en faisant dévier la rondelle.

Si les unités spéciales ont permis au CH de revenir dans la rencontre, elles auraient aussi pu faire couler l’équipe. En effet, les Blue Jackets ont marqué à leurs deux premières opportunités à cinq contre quatre. À l’inverse, le Bleu-Blanc-Rouge n’avait pas produit grand-chose lors de ses trois premières tentatives en supériorité numérique.

Dans la victoire, Samuel Montembeault, qui effectuait son premier départ depuis près de 10 jours, a repoussé 32 des 35 tirs auxquels il a fait face.

Nick Suzuki, qui n’avait toujours pas fait scintiller la lumière rouge cette saison, a inscrit son équipe au pointage en interceptant une passe de Boone Jenner avant de déjouer Merzlikins dans la partie supérieure après 27 secondes d’écoulées en deuxième période.

Le Tricolore sera de retour en action samedi lorsqu’il accueillera les Jets de Winnipeg.

SOMMAIRE

PROLONGATION

03:56 - BUT MTL 4-3 Cole Caufield tranche le débat en marquant à l'aide d'un tir vif. Son quatrième de la saison donne la victoire à Montréal. Nick Suzuki et Jordan Harris obtiennent les aides.

00:00- Début de la période.

TROISIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:05 - Brendan Gallagher écope d'une pénalité. Les Blue Jackets vont évoluer en avantage numérique.

07:48 - BUT MTL 3-3 Sur le jeu de puissance, Sean Monahan redirige habilement la passe de Cole Caufield dans le but. Son troisième de la saison permet à Montréal de créer l'égalité. Mike Matheson obtient également une aide.

06:55 - Adam Fantilli écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

04:58 - Brendan Gallagher écope d'une pénalité. Les Blue Jackets vont évoluer en avantage numérique.

00:00- Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

19:43 - BUT MTL 3-2 Mike Matheson profite du jeu de puissance pour marquer. Son deuxième de la saison permet à Montréal de réduire l'écart. Nick Suzuki et Cole Caufield obtiennent les aides.

18:48 - Damon Severson écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

13:34 - BUT CLB 3-1 Jack Roslovic fait tout le travail pour Emil Bemstrom. Ce dernier marque son deuxième de la rencontre en avantage numérique. Columbus reprend une avance de deux buts. Dmitri Voronkov obtient son premier point dans la LNH sur la séquence.

11:44 - Jordan Harris écope d'une pénalité. Les Blue Jackets vont évoluer en avantage numérique.

09:11 - Dmitri Voronkov écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

06:11 - Jake Bean écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

00:27 - BUT MTL 2-1 Nick Suzuki profite d'un revirement de Boone Jenner et décoche un tir qui a raison d'Elvis Merzlikins. Son premier de la saison permet à Montréal de réduire l'écart.

00:00- Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00- Fin de la période.

17:21 - BUT CLB 2-0 Sur le jeu de puissance, Emil Bemstrom touche la cible à l'aide d'un tir sur réception. Son deuxième de la saison procure une avance de deux buts à Columbus.

15:38- Justin Barron écope d'une pénalité. Les Blue Jackets vont évoluer en avantage numérique.

11:46- David Jiricek écope d'une pénalité. Les Canadiens vont évoluer en avantage numérique.

06:50 - Cole Sillinger frappe dangereusement Alex Newhook. Tanner Pearson se porte à la défense de son coéquipier. Les deux joueurs sont chassés. On va évoluer à quatre contre quatre.

04:39 - Arber Xhekaj encaisse une mise en échec avant d'engager le combat contre Dmitri Voronkov. Le défenseur des Canadiens a l'avantage dans le duel.

02:46 - BUT CLB 1-0 Jack Roslovic complète la belle passe de Johnny Gaudreau pour ouvrir la marque. Son deuxième de la saison donne les devants à Columbus. Zach Werenski est également complice. C'est 1-0.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Elvis Merzlikins Fiche: 2-1-1 / Moyenne de buts alloués: 2,69 / Taux d’efficacité: 91,3%

Samuel Montembeault Fiche: 1-1-0 / Moyenne de buts alloués: 3,55 / Taux d’efficacité: 89,2%

Formation de l'entraîneur Martin St-Louis