État psychotique et maniement des armes: une incompatibilité?

L’état mental du tireur de Lewiston, Robert Card, demeure un sujet d’interrogation, alors que les autorités ont rapporté jeudi qu’il disait entendre des voix.

La docteure en psychiatrie Cécile Rousseau avertit d’abord qu’on ne peut avoir à l’heure actuelle aucune certitude sur la santé mentale de M. Card, mais décline tout de même trois hypothèses.

«La première chose, c’est qu’il y a certaines personnes qui entendent des voix quand elles consomment des substances: la consommation de drogue peut amener le fait d’entendre des voix», explique-t-elle.

«L’autre possibilité, c’est que des personnes qui ont eu une vie particulièrement difficile et traumatique peuvent, par moment et par épisode, entendre des voix qui viennent exprimer leur rage intérieure», ajoute la psychiatre.

La dernière possibilité est que le tireur souffre d’un trouble sévère et persistant, soit «une psychose».

Cette dernière hypothèse peut d’emblée paraitre étonnante, puisque M. Card a fait preuve dans l’exécution de ses tueries, de capacités techniques qui peuvent sembler incompatibles avec un état psychotique.

«On pense souvent qu’un problème de santé mentale, ça veut dire qu’on est plus responsable de nos actes et qu’on fait n’importe quoi. Ce n’est pas ça: le plus souvent, selon les données du FBI, les tireurs actifs, les gens qui font des tueries de masse, sont souvent des personnes qui étaient troublées, à qui la vie avait fait très mal, qui étaient en grande détresse, avec une rage et un désespoir important, mais qui étaient tout à fait en capacité de leurs moyens techniques», détaille Mme Rousseau.

«Ils sont capables de prendre une arme et de planifier une tuerie et de l’exécuter. Ce n’est pas parce qu’une personne est consciente de ce qu’elle fait qu’elle n’est pas désespérée, d’où la nécessité d’offrir de l’aide aux gens qui profèrent des menaces», rappelle-t-elle.

Écoutez l’entrevue complète de la docteure en psychiatrie Cécile Rousseau dans la vidéo au début de l’article.