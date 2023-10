Fusillade à Lewiston: ils ont vécu l'horreur

Des survivants de la fusillade qui a fait 18 morts et de nombreux blessés dans la petite municipalité de Lewiston, dans le Maine, reviennent sur cette soirée d’horreur et sur la manière dont ils ont réussi à s'en sauver.

• À lire aussi: Tuerie de Lewiston: elle perd la vie en tentant d’appeler le 911

• À lire aussi: Tuerie au Maine: Trudeau assure que la sécurité à la frontière est renforcée

Une mère du Maine et sa fille de 10 ans, qui jouaient aux quilles, ont eu peur d’y laisser leur peau mercredi, alors qu’elles ont dû courir de toutes leurs forces pour échapper au tireur.

«La jambe de Zoey a été touchée par une balle alors qu’on se sauvait», a dit Meghan Hutchinson à la chaîne ABC.

«Je m'inquiétais surtout de savoir si j'allais survivre, si j'allais m'en sortir. Est-ce que je vais m'en sortir?», a-t-elle témoigné à propos du moment où elle a compris qu’un tireur avait ouvert le feu.

Écoutez l'entrevue avec Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM spécialisé en usage judicieux de la force à l’émission de Mario Dumont via QUB radio :

La mère et sa fille ont pu trouver refuge dans une zone de stockage de l’établissement, mais au lendemain des événements, la petite de 10 ans se demandait : « comment les gens peuvent-ils faire une chose pareille ».

«Je n’aurais jamais pensé grandir et recevoir une balle dans la jambe», a déclaré Zoey au média américain.

Un autre homme présent sur place a expliqué aux médias locaux qu’il venait à peine d’arriver au salon de quilles lorsque le suspect est entré en tirant 10 coups de fusil.

«J’étais dos à la porte et en me retournant, j’ai compris que ce n’était pas un ballon [qui venait d’éclater] il tenait une arme», a expliqué le dénommé Brandon aux médias locaux de Lewiston.

L’homme qui était en train de mettre ses souliers rapporte avoir échappé au tireur en glissant sur une allée de quilles et en se réfugiant à l’intérieur de la machinerie tout au bout, où il est demeuré caché.

AFP

Un héros

Le neveu du gérant du salon de quilles, Will Bougault, a tenu à rassurer la population sur l’état de santé de son oncle qui a reçu plusieurs balles dans les jambes, alors qu’il s’affairait à faire sortir des enfants du salon de quilles.

«Il s’est fait tirer à quatre reprises dans la jambe gauche et une fois dans la jambe droite, alors qu’il s’affairait à faire sortir à l’arrière [du salon de quilles] l’équivalent de six allées de quilles pleines d’enfants», a-t-il publié sur son compte Facebook.

Selon les dernières informations, Thomas Giberti, le gérant, a été opéré avec succès mercredi soir et son état était toujours stable jeudi après-midi.

Réflexe policier

Riley Dumont, une résidente de Lewiston, était au Sparetime Recreation en compagnie de sa fille de 11 ans et de sa famille lorsque les coups de feu ont retenti. Elle a mentionné que son père, un ex-policier, a rapidement rassemblé tout le monde dans un coin avant de pousser une table au sol et un banc au sol pour les protéger.

«J’étais couchée sur ma fille et ma mère était couchée au-dessus de moi [...] les gens sanglotaient et pleuraient», a raconté Mme Dumont à la chaîne ABC.