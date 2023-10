Il s’étouffe avec un morceau de pieuvre encore frétillant

Un Sud-Coréen est mort d'une crise cardiaque après s'être étouffé en mangeant un plat de «pieuvre vivante» dont les tentacules frétillaient encore.

L'homme de 82 ans n'a pu être réanimé après s'être étouffé avec un morceau de pieuvre et avoir fait un arrêt cardiaque lundi, selon le Korea Herald.

Son décès a été constaté dans un hôpital local.

Appelé le «san-nakji», le plat de poulpe qui se tortille encore, assaisonné de sel et d'huile de sésame, est l'un des mets les plus célèbres du pays, selon le journal.

Bien que le nom du plat se traduise par «pieuvre vivante», la pieuvre est en fait tuée avant d'être servie. Dans la mesure toutefois où le découpage précède de peu le service, les nerfs des tentacules sont encore actifs, ce qui donne l’impression que la pieuvre est encore vivante.

Une popularité croissante

Le san-nakji est devenu mondialement célèbre après une scène emblématique du film «Oldboy» de 2004, dans laquelle le personnage de Choi Min-sik dévore un poulpe vivant dans un bar à sushis.

De nombreuses vidéos ont été publiées sur YouTube, montrant des touristes en quête de sensations fortes essayant le san-nakji dans les marchés aux poissons locaux.

Photo tirée de Youtube | Sozzol

Un mets dangereux

Avant ce dernier cas, plusieurs autres personnes étaient décédées de manière similaire.

Trois personnes sont mortes d'asphyxie après avoir mangé des pieuvres vivantes entre 2007 et 2012, deux autres sont mortes en 2013 et un homme de 70 ans est mort en 2019, a rapporté le Korea Herald.

Photo tirée de Youtube | Sozzol

Le san-nakji a été décrit comme l'un des aliments les plus dangereux au monde, au même titre que le poisson-globe et la grenouille-taureau, rapporte le New York Post.