IMAGES | Au moins 27 morts à Acapulco après le passage de l'ouragan Otis

Au moins 27 personnes ont été tuées par le puissant ouragan Otis qui a dévasté et isolé la célèbre station balnéaire d'Acapulco, dans le sud-ouest du Mexique, où les secours s'organisent jeudi.

«Malheureusement, nous avons reçu un rapport du gouvernement de l'État et de la municipalité faisant état de 27 morts et de quatre disparus», a déclaré la secrétaire à la Sécurité Rosa Icela Rodriguez lors de la conférence de presse quotidienne du président de la République.

Le bilan du passage de l'ouragan de force 5 -plus haute catégorie sur l'échelle de Saffir-Simpson- est passé de 18 à 27 morts dans la nuit, a précisé le président Andres Manuel Lopez Obrador.

M. Lopez Obrador s'est rendu sur place mercredi soir, après un périple d'une dizaine d'heures en raison des glissements de terrain sur la route.

«Ce qu'a vécu Acapulco a été très désastreux», a-t-il insisté. «Cela n'a pas de précédent dans le pays ces derniers temps».

La plupart des victimes ont été emportées par le débordement des cours d'eau qui traversent la ville, a indiqué un responsable régional de sécurité, Ludwing Reynoso.

«Tragédie»

Aéroport fermé, commerces éventrés, pillages par endroits, rues jonchées de débris, trottoirs boueux, connexion intermittente: Acapulco se relevait jeudi difficilement de l'ouragan qui a touché terre mercredi peu après minuit, avec des vents de plus de 250 km/heure, a constaté une équipe de l'AFP.

Au total 80% des hôtels ont été touchés, a indiqué le gouvernement régional. Les murs de plusieurs immeubles se sont effondrés à Punta Diamante, le quartier le plus luxueux d'Acapulco, l'un des plus touchés aussi.

Acapulco compte au total 20 000 chambres d'hôtel dont la moitié était occupée quand l'ouragan a touché terre.

Les vacances se sont transformées en une «tragédie» pour José Luis Flores, 72 ans, résident à San Diego en Californie.

«Nous sommes désorientés, nous n'avons pas de contact avec nos enfants. Nous n'avons pas de signal», a-t-il déclaré à l'AFP. «Nous n'avons rien mangé».

Sur les messageries, des groupes de discussion ont été lancés par des familles qui cherchent des nouvelles de leurs proches. Bien des groupes sont déjà saturés.

L'opérateur de téléphonie mobile TelCel a indiqué avoir rétabli «près de 40% de ses services à Acapulco», en dehors des «zones sans électricité, ou dans celles où les infrastructures ont subi des dégâts».

Un pont aérien humanitaire va être organisé avec des «vols gratuits spéciaux pour le transfert des passagers, des secouristes, des volontaires et des vivres», a indiqué la compagnie nationale AeroMexico.

L'autoroute du soleil Mexico-Acapulco a été réouverte. Un convoi transportant de l'aide humanitaire est parti selon les autorités par la route pour Acapulco, ville d'environ 780 000 habitants.

Formation rapide

Selon d'autres témoignages, un cours d'eau en crue et des ponts effondrés isolent des communautés près d'Acapulco.

«Beaucoup de gens sont restés coincés de l'autre côté dans notre village, la crue était forte», a raconté Israël Perez, un boulanger de 21 ans. «Les gens se retrouvent sans-abri, il n'y a pas d'électricité».

Après avoir touché terre, l'ouragan s'est comme prévu affaibli en progressant dans l'arrière-pays. Mais de fortes pluies persistaient dans les États de Guerrero, où est situé Acapulco, et d'Oaxaca, deux des plus pauvres du pays.

L'ouragan Otis s'est formé très rapidement en quelques heures à peine mardi après-midi dans l'océan Pacifique. C'est l'un des ouragans «à la plus forte rapidité d'intensification jamais enregistré», d'après l'Organisation internationale de la météo, «un record seulement dépassé dans les temps modernes par l'Ouragan Patricia en 2015».

Patricia avait frappé la côte pacifique du Mexique il y a huit ans en octobre 2015 avec des vents soufflants à 265 km/h.

Également classé catégorie 5, Patricia est le plus puissant ouragan jamais enregistré dans le nord du Pacifique.

Le 9 octobre 1997, Acapulco a été frappée par l'ouragan Paulina, provoquant la mort de plus de 200 personnes et l'une des catastrophes naturelles les plus graves du pays, hors tremblement de terre.

La semaine dernière, Norma a fait trois morts un peu plus au nord, dans l'État du Sinaloa.

Ouvert sur le Pacifique et le golfe du Mexique, le Mexique est exposé aux ouragans pendant la saison qui va de mai à octobre-novembre.

Avec le réchauffement de la surface des océans, la proportion de cyclones particulièrement intenses (catégorie 4 et 5) devrait augmenter de 10% avec un réchauffement de +1,5% par rapport à l’ère préindustrielle, d'après le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.