Immersion dans des milieux moins connus pour des policiers

Depuis maintenant quatre semaines, le Service de police de Sherbrooke (SPS) participe au projet pilote Immersion.

Une vingtaine de policiers sont plongés dans des réalités auxquelles ils sont de plus en plus confrontés, mais qu'ils connaissent moins bien.

Sans uniforme, ils rencontrent des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des personnes en situation d'itinérance ou encore qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme.

Corsin Wellinger travaille avec les stagiaires de Probex.

Sans son uniforme, le policier du Service de police de Sherbrooke apprend à les connaitre.

L'objectif : avoir des outils additionnels pour intervenir auprès de personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme.

«Il y en a beaucoup qui vont écouter notre histoire, puis après s’ouvrir à nous et nous décrire leur parcours. On sort de là vraiment grandit et notre sac à dos est bien plein d’expérience», a-t-il expliqué sur le projet Immersion.

Avec une vingtaine d'autres policiers, Corsin participe au projet-pilote Immersion.

Inspiré du Service de police de Longueuil, le SPS plonge ses policiers dans des réalités auxquels ils sont de plus en plus confrontés, mais qu'ils connaissent mal.

En plus des stagiaires de Probex, ils ont rencontré des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des personnes en situation d'itinérance et de la diversité culturelle afin de mieux comprendre leurs réalités et d’être capables de mieux agir en cas d’intervention.

Les relations créées au cours des dernières semaines devraient permettre une plus grande ouverture de la part de ces communautés.

«On permet aux bénéficiaires de connaitre les policiers sous une autre forme, sans leurs uniformes», a souligné la capitaine du SPS responsable du projet, Guylaine Perron.

Une expérience aussi positive pour la communauté

C'est aussi pour cette raison que Probex a accepté de participer.

«Pour nos stagiaires qui ont déjà vécu des expériences avec les policiers qui ne sont pas nécessairement des expériences qui sont des bons souvenirs, ça permet d’apporter une certaine réparation, une certaine guérison et peut-être même une meilleure compréhension de leur travail», a mentionné le directeur général, David Caron.

Vincent, un stagiaire chez Probex, apprécie justement beaucoup son expérience.

«Ils sont vraiment fins et ils nous aident vraiment, j’aime ça travailler avec eux», a-t-il lancé avec enthousiasme au sujet des policiers présents.

Il n'est pas le seul qui pourra profiter de cette expérience. Une deuxième cohorte est prévue au printemps 2024.

Le Service de police de Sherbrooke évaluera ensuite si le projet-pilote sera reconduit dans cette même forme ou avec des ajustements.